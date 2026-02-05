Адемов, АПС: НС трябва да вземе решение за удължаване на настоящия бюджет

При очертаващи се парламентарни избори в края на месец април Народното събрание трябва да вземе решение за удължаване на настоящия бюджет. Публичните финанси на държавата трябва да бъдат гарантирани съгласно определения ред в Закона за публичните финанси, каза депутатът Хасан Адемов от ПГ на АПС.

Той е на мнение, че инициативата трябва да дойде от Министерски съвет. “Съгласно Закона за публичните финанси те могат да внасят такива проекти”, обясни народният представител.

Адемов уточни, че удължителното действие на бюджет 2025 г. е в рамките на три месеца. “До края на месец март изтича срокът, в който Народното събрание прие да бъде удължен бюджетът за 2025 година”.

“Не смятам, че такова решение може да бъде отложено, защото от това зависи функционирането на държавата като цяло. Убеден съм, че ще се намери достатъчно солидно мнозинство, което да подкрепи такъв тип решение”, каза още Адемов.