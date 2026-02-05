IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 105

Адемов, АПС: НС трябва да вземе решение за удължаване на настоящия бюджет

Инициативата трябва да дойде от Министерскъ съвет, добави депутатът

05.02.2026 | 16:11 ч. Обновена: 05.02.2026 | 16:11 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

При очертаващи се парламентарни избори в края на месец април Народното събрание трябва да вземе решение за удължаване на настоящия бюджет. Публичните финанси на държавата трябва да бъдат гарантирани съгласно определения ред в Закона за публичните финанси, каза депутатът Хасан Адемов от ПГ на АПС.

Той е на мнение, че инициативата трябва да дойде от Министерски съвет. “Съгласно Закона за публичните финанси те могат да внасят такива проекти”, обясни народният представител.

Свързани статии

Адемов уточни, че удължителното действие на бюджет 2025 г. е в рамките на три месеца. “До края на месец март изтича срокът, в който Народното събрание прие да бъде удължен бюджетът за 2025 година”.

“Не смятам, че такова решение може да бъде отложено, защото от това зависи функционирането на държавата като цяло. Убеден съм, че ще се намери достатъчно солидно мнозинство, което да подкрепи такъв тип решение”, каза още Адемов.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Хасан Адемов АПС Народно събрание удължителен бюджет Министерски съвет предсрочни избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem