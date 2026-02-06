IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Румен Радев за гласуването в чужбина: Ограничават демократични права

От нас зависи да си върнем правата, да защитим демокрацията, призова Радев

06.02.2026 | 09:26 ч.
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Политическото статукво реши да ограничи възможностите на сънародниците ни зад граница да гласуват. Това е поредна стъпка в неговите опити да запази властта си, като ограничи демократичните права. Това написа Румен Радев (президент в периода 2017-2026 г.) в профила си във фейсбук във връзка с приетите от Народното събрание промени в Изборния кодекс.

Решението на парламента разобличава и всяка претенция, че се опитва да съхрани и развива връзките и чувството за общност с българите в чужбина. Но идват избори. От нас зависи да си върнем правата. Да защитим демокрацията, посочва още Радев. 

Парламентът прие снощи окончателно на второ четене промяната в Изборния кодекс, според която в държавите, които не са членки на Европейския съюз (ЕС), могат да се образуват до 20 избирателни секции извън българските дипломатически и консулските представителства в съответната страна, припомня БТА. 

 

 

Румен Радев българи в чужбина гласуване НС
