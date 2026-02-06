IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Човек пострада при пожар в търговски обект в Боровец

Той е транспортиран към столична болница с изгаряния по краката

06.02.2026 | 16:07 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Един човек е пострадал при пожар в търговски обект в курортен комплекс "Боровец", съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в София. 

Той е транспортиран към столична болница с изгаряния по краката. 

Сигналът е получен към 12:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Пожарът е потушен. Предстои оглед на местопроизшествието и изясняване за възникване на пожара. 

От управата на курорта добавиха, че персоналът от търговския обект е изведен навреме и няма други пострадали.

пожар Боровец търговски обект
