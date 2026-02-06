Човек пострада при пожар в търговски обект в Боровец

Един човек е пострадал при пожар в търговски обект в курортен комплекс "Боровец", съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в София.

Той е транспортиран към столична болница с изгаряния по краката.

Сигналът е получен към 12:30 часа. На място са изпратени екипи на полицията и пожарната. Пожарът е потушен. Предстои оглед на местопроизшествието и изясняване за възникване на пожара.

От управата на курорта добавиха, че персоналът от търговския обект е изведен навреме и няма други пострадали.