Гинекологичният център в София: Ние също сме изумени

Медицинският център, от чийто гинекологичен кабинет в София изтекоха записи в онлайн пространството, излезе с позиция относно случилото се.

„С настоящото изявление, целият екип на медицински център "ЛЮЛИН МЕД" ООД – управителят, съдружниците и лекарите, практикуващи в центъра, заявяваме, че ние също сме изумени от съобщените факти и обстоятелства по адрес на един от филиалите ни.

Медицинският център също толкова, колкото пациентите, прегледани в него, е потърпевш от извършената кибератака срещу информацията, съхранявана от единствената охранителна камера, монтирана само в този филиал. В нито един друг от шестте филиала на медицинския център няма и няма да има камери в помещенията, където се извършват медицинските прегледи, тъй като нищо не налага инсталирането им.

Камерата, с която е злоупотребено, е лицензирана, охранителна камера, поставена от квалифициран специалист и понастоящем е демонтирана. Бихме желали да уведомим пациентите си, че високите стандарти в практиката на медицинския център ще бъдат съхранени, както досега.

Огромните репутационни щети, които ни бяха нанесени, няма да повлияят на прецизността и професионализма в работата ни. Екипът на МЦ "ЛЮЛИН МЕД" оказва пълно съдействие на разследващите органи и изразява надежда за скорошното разрешаване на случая!“, се казва в изявлението на центъра.

Д-р Иванов отказва да коментира пред камера, тъй като има образувано досъдебно производство. Центърът продължава да работи, д-р Венелин Иванов също.