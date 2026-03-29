Юлиян Попов предупреди: Пак ще има режим на водата

Проблемите с управлението на водните ресурси и на отпадъците в България са системни и не зависят от това кой печели изборите. Това обяви служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов в ефира на bTV.

Попов е за трети път начело на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) – в служебното правителство на Марин Райков, в редовното правителство на Николай Денков и сега в служебния кабинет на Андрей Гюров.

Служебният министър подчерта, че безводието ще остане дългосрочен проблем. По думите му основната причина е липсата на координация между институциите – различни структури отговарят за различни неща, но тези отговорности не са координирани добре.

"Идеята за Борд за водите дойде от разговори с представители на Израел, защото те имат Борд за водите, който управлява водната система в Израел. И може би Израел е номер едно в света по управление на водните проблеми. Но се взе само името и се закачи в някакво така много популистко заявление. Трябва и ние да имаме Борд за водите. Какво значи Борд за водите? Министерски съвет за всички, които са ангажирани с водите – това са всички министри. С това се приключва цялата работа. Така че от този борд нищо няма да излезе", смята екоминистърът.

Той предупреди, че ситуацията няма да се подобри значително още тази година и отново ще има режим на водата в градовете, в които и миналата година имаше.

"Недопустимо е 2026 г. в страна в Европейския съюз, в система, в която са изсипани милиарди, да има големи населени места със загуби от 70-80%, че някъде и над 90%. Също е недопустимо да имаме такъв безобразен дефицит на данни. Ние в много случаи знаем, че има много голям проблем, знаем, че има големи загуби, но някой излиза и казва, ама те много от загубите са от кражби", коментира Попов.

Юлиян Попов определи прекаленото разчитане на европейско финансиране като проблем.

"Ние се фиксираме върху получаването на пари от Европейската комисия вместо върху реалните цели на системата", смята той.

Решението според него е в деполитизация на системата и повишаване на компетентността на управление.

По темата за управлението на отпадъците министърът определи сектора като "много тъмен".

Той отбеляза липсата на прозрачност при формирането на екотаксите и потвърди, че има огромни разлики в таксите с други държави в ЕС. По думите му няма обосновка за вдигането на тези такси.

Според него проблемът идва от слаб контрол върху частните организации, които ги определят.

Министърът заяви, че се работи по законодателни мерки за решаването на този проблем, от който се оплакват и много от посланиците на други държави у нас: "Подготвяме пакет законодателни промени – системата да стане по-прозрачна и по-конкурентна", обяви Попов.