Асен Василев за евентуална коалиция с ГЕРБ: Никакъв шанс

Асен Василев и Малена Малчева от "Продължаваме промяната-Демократична България" очертаха в ефира на bTV приоритетите на коалицията– съдебна реформа, ограничаване на влиянието на "стария модел" и повече политики за младите.

Според Асен Василев протестната енергия не е изчезнала, а продължава да се натрупва.

"На хората наистина им е писнало. Искат веднъж завинаги да се приключи с модела Борисов-Пеевски и да спрат да ги крадат през бюджета. Много е важно хората да излязат и да гласуват, за да може Пеевски и Борисов да паднат под 80 депутата и да се съберат 160 гласа за съдебна реформа", заяви той.

Едно от новите лица в листите - Малена Малчева – обясни мотивацията си да влезе в политиката. "Откакто се помня, гледам как ни лъжат и ни крадат. Дошло ми е до тук. Писна ни да стоим отстрани. Трябва да има политики, които наистина да помагат на младите хора, защото пари има – въпросът е как се харчат", обясни Малчева.

Василев отправи директни критики към други политически формации, включително към Румен Радев.

"В листите има много компромисни фигури и хора от старата система. Това няма как да доведе до реална промяна. Не може да говориш, че ще бориш олигархията, а да разчиташ на хора, свързани с нея", коментира Василев.

Основен акцент за ПП-ДБ е съдебната реформа. "Трябва да се избере нов Висш съдебен съвет без зависимости и да се прекрати възможността главният прокурор да влияе по конкретни дела. Без 160 гласа няма как да се случи истинска реформа", посочи Василев.

Сред предложените мерки е и сериозна административна реформа.

"Няма нужда от 20 министерства. Могат да станат 12. Това ще намали администрацията и ще ускори работата. Културата и туризмът могат да бъдат едно министерство – така ще има по-добра координация. Това, което казваме, е, че в държавната администрация има хора, които си вършат работата и които наистина работят. Всички, които са в държавната администрация, знаят, че има и доста хора, които са там просто, защото са човек на някой. Или по стечение на обстоятелства и не вършат абсолютно никаква работа. Даже пречат. И този процес в Министерство на финансите 22-23 година се случи. Едни 15% си тръгнаха от състава. Не стана по-зле работата на Министерство на финансите. Нито пък нещо се забави или затлачи, даже бих казал, че се забързаха нещата", коментира Василев.

Малчева постави акцент върху политики, насочени към младите хора.

"Само от спестяването на разходи, като например охраната на Борисов и Пеевски, могат да се построят детски градини. Трябва пълна забрана на рекламата на хазарт - не само по телевизията, а и навсякъде в публичното пространство", обясни тя.

На въпрос за евентуално сътрудничество с ГЕРБ, Василев беше категоричен: "Никакъв шанс. Първо – не им вярваме. Второ – няма как да говорим за реформи с хора, свързани със стария модел."