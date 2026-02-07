Николай Попов и "Ангели на пътя" блокират "Орлов мост" утре, полагат 456 карамфила

Николай Попов, бащата на Сияна, която загина в катастрофа край Телиш, казва, че след протеста в селото към сдружение "Ангели на пътя" само за дни са се присъединили още 22 семейства, загубили деца и близки - потресаващ знак колко много хора вече са засегнати.

Предстои нов протест в неделя, в 12:00 ч., заедно с „Ангели на пътя“ ще бъдат пред Съдебната палата в София, след което ще тръгнат пеша към Орлов мост със снимките на децата си. В 14:00 ч. планират да блокират движението и да подредят 456 карамфила - колкото са загиналите по пътищата през 2025 г., сред които е и Сияна, пише той във своя Facebook профил.

Попов твърди, че натискът вече е довел до спад от 22 жертви - първи такъв от 36 години - но настоява, че това не е достатъчно.

Ето какво гласи публикацията на Попов:

"След протеста в с. Телиш миналата седмица към сдружение „Ангели на пътя“ са се присъединили още 22 семейства. Само за няколко дни.

Това са семейства, загубили деца и близки.

Това е потресаващо.

Вчера, докато пътувах за поредното дело във Велико Търново, три пъти отбивах в банкета. Два пъти заради неправилно изпреварващи леки автомобили и веднъж заради камион.

Българинът просто не иска да спазва правила.

Не деля шофьорите на леки и товарни. Манталитетът е еднакъв и там има и добри, и лоши.

Но пък не мога да не отбележа поведението на турските, румънските, полските шофьори на камиони.

Влизането в България за тях означава край на всякакви задръжки и ограничения.

Цяла Европа знае, че тук няма контрол, а дори да бъдеш спрян, срещу 20-30 евро пак си в играта.

И Роби Уилямс го разбра.

Обаче заради това загиват. Шофьорите не отиват да убиват. В никакъв случай. Но нека се замислят какво се случва, когато грубо газят правилата, практически падат в капана на собствената си наглост и в този на родната система.

Тази система подлъгва с измамно чувство за безнаказаност.

И донякъде е така.

Утре, неделя, заедно с „Ангели на пътя“ ще бъдем пред Съдебната палата в София.

Мас пред Съдебната палата – 12.00 ч.

Елате и вие. Ако ви е омръзнало да слушате черната хроника или ако вече сте в нея… с дете, родител, близък.

Много ми се иска тази сграда да я полеем с червена боя. Цялата…

Няма да го направя, единствено заради възпитанието си.

Защо червена ли?

Ръцете на съдиите са изцапани с много кръв и от много мръсни пари.

Време е за операция „Чисти ръце“. Не само в съда……

После ще извървим пътя до Орлов мост със снимките на децата си, които никога, никога повече няма да прегърнем.

Няма да ги видим пораснали. Никога.

И за да видите мащаба, ще блокираме движението в 14 ч.

Там ще подредим 456 карамфила, колкото са загиналите в безумната война на пътя през 2025 год.

Между тях е Сияна… дете, изпълнено с добро, мечти и стремеж да помага.

С натиск и това което правим успяхме да намалим официалната статистика с 22 жертви. За първи път от 36 год. имаме такъв спад.

Това са много хора. Но трябва още. Всеки един живот е безценен.

Надявам се да не ни се сърдите. Правим го, за да ни чуят глухите, слепите политици, съдии, прокурори.

Всички тези, които са лицето на властта.

Вие сте срам за България.

Съгласни ли сте с мен?"