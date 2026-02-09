Петима души са пострадали след тежка катастрофа край Ямбол

Петима души - три жени в тежко състояние и двама мъже, са пострадали при катастрофата на главен път I-7 в близост до Ямбол. Те са приети в спешното отделение на ямболската Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон”, съобщиха от лечебното заведение.

Сигналът е подаден след 14:30 ч. Инцидентът се е случил на пътя между селата Веселиново и Могила.

По първоначални данни са се ударили два автомобила. От кадри, разпространени във Facebook, се вижда, че един от автомобилите е паднал по таван в канавката.

Ограничено е движението в участъка за извършване на процесуално-следствени действия и почистване на платното, осигурен е обходен път през Ямбол.