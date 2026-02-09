Таско Ерменков за високите сметки да ток: Повече шум се вдигна

Към този момент имаме 130 писмени жалби, донесени на ръка или около 300 такива по интернет. Но над половината от тях нямат необходимите атрибути, за да бъде разгледана една жалба. Там пишат, че не са доволни от сметката, или да проверим за нередности. Получихме и гола фактура, която не е ясно защо се изпраща. Това заяви членът на Комисията за енергийно и водно регулиране Таско Ерменков в "Денят ON AIR".

По думите му хората трябва да знаят, че всяка жалба трябва да бъде изпратена според изискванията

"Най-добре е жалбата да бъде изпратена до КЕВР чрез електроразпределителните предприятия, защото така те ще окомплектоват жалбите. Трябва да има данните за този, който подава жалбата или упълномощен представител. Трябва да има обратна връзка - телефон, адрес и поща. Ако има възможност да се приложат и документи", допълни той за Bulgaria ON AIR.

Първо се проверява дали начислената сума отговаря на количеството използвана електроенергия, категоричен е Ерменков.

"Ако имаме някаква разлика между цена и стойност, значи има нарушение. Изискваме и дали е спазен 30-дневния срок за отчитане. Започнали сме проверките и чакаме отговори. Правим проверка, при която да се установят фактическите обстоятелства. Няма да оставим нещо, което може да доведе до незаконосъобразно повишаване на заплатената от потребителя електроенергия", обясни гостът. Той е убеден, че ще се провери и качеството на доставената електроенергия.

"Повече шум се вдигна, отколкото има жалби. Имаме цял отдел, който се занимава с тях. Януари беше по-студен от декември и има температурна разлика, която трябва да покрием, за да имаме комфорт. Имаме и 7-8 почивни дни. Хората са вкъщи, готвят, гледат телевизия. Но когато става въпрос за четворно и петорно увеличение, ще проверим. Нормативната база не позволява хората да не си платят сметките. Ще се постигне споразумение за разсрочено плащане на големите сметки. Ако има нарушения, ще има глоби от 20 000 лв. до 1 млн. лв. за този, който си е позволил да играе не по правилата", посочи Ерменков.