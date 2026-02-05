Високите сметки за ток: Същото ще стане с "Топлофикация" след седмици?

Стотици сигнали за завишени сметки за ток с двойно, дори тройно по-високи суми за месец януари спрямо декември. От енергийното министерство и държавния регулатор започват извънредни проверки на ЕРП-тата в страната.

"Това, което трябва да се направи, е да се сравни с предходния месец какви са били данните на измервателното устройство, което се използва за отчитане. След това трябва да провери как са данните на измервателното устройство в момента, въпреки че някои от тези устройства имат две тарифи - дневна и нощна. Трябва да се умножи по цената, определена от КЕВР, и да се види дали има разлика. Обяснението, което ни се дава на нас от ЕРП-тата, е, че температурата е с няколко градуса по-ниска. Но нека да направим съпоставка дали януари миналата година не беше по-студен от този", каза председателят на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски в студиото на "България сутрин".

Той подчерта, че институциите трябва да направят обективна проверка, с която да върнат институционалното доверие.

"Това са комунални услуги, това не е просто една услуга, която е екстра към нашето пребиваване. Такива неща не трябва да бъдат допускани да се случват на институционално ниво. Същото нещо ще стане с "Топлофикация" след една-две седмици, когато ще излязат фактурите. Не можем да кажем, че данните на електромерите са манипулирани, преди да е свършила проверката. Може да се е получила някаква грешка в софтуерите заради превалутирането", допълни Майорски в ефира на Bulgaria ON AIR.

Самият той е проверил електромерите си и е установил, че консумацията на електроенергия е била повече през декември, отколкото през януари.

"Когато има проблем, не е лошо да излезеш и да се извиниш, лошо е да се криеш. Това, което може да направи потребителят, когато има съмнения, е да отиде в съответното дружество, което предлага електроенергията и подава жалба. Ако няма възможност да покрие тази сметка, да има възможност да подаде молба да поиска отсрочено плащане. Най-интересно е, че това се случва в трите енергийни дружества", коментира гостът.

Председателят на Асоциацията за защита на потребителите поясни, че отговорите за създалата се ситуация трябва да бъдат дадени както от Министерството на енергетиката, така и от КЕВР.

"Те трябва да го направят в най-кратки срокове, защото сроковете от 2-3 месеца не са реални. На мен ми искат от тази дата до тази дата да си платя фактурата, в противен случай ще ми бъде прекратена услугата, а след това ще има и такса за включване. Така че нека каквото е за едните, да бъде и за другите", заключи Майорски.