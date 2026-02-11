IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бивш следовател за „Петрохан“: Трябва да се работи и по версия за външно участие

Кадрите са показани избирателно с цел да се обясни на народа

11.02.2026 | 09:38 ч. 10
Снимка: БГНЕС

Не се разбира мотивът за смъртните случаи в случая „Петрохан“.  И ако само по тази версия се работи, то наистина  отиваме в безкрайност никъде. Това коментира по bTV Андрей Цветанов, бивш следовател.

„Ако няма и друга версия, която трябва да се отработи,  трябва да се планират мероприятия по нея - пък нека, ако не се докаже, няма да се приложи работа по нея.  За външно участие.  А не за  убийство, убийство, самоубийство. 4-4-2 системата. Не е така.  Това е сериозно престъпление  и трябва много по-внимателно да се работи“, посочи той.

По думите му не трябва да се подава само „удобна“ информация.

„Натривките по ръцете и от пистолета трябва да съвпадат. Малко по-сложно е. Ще се отговори дали е стреляно с това оръжие от този човек.  Но дори с него е извършено убийството, вече е друга работа. Ако не са транзиторни раните, а проектилите са заседнали в телата, може да се отговори от кое оръжие е изстреляно“, коментира Цветанов.

Според него „може да се е случило това, което камерите не ни показаха“, а кадрите са показани избирателно с цел „да се обясни на народа“.

„Това са щест трупа. Това са шест трагедии в семейства.  Това не са хора, които са дошли от друга планета и нещо не им е харесало  И тръгнали да се самоубиват.  Не е така проста работата“, посочи бившият следовател.

Андрей Цветанов обясни, че от първия ден категорично  смята, че може да има външна намеса и тази версия не бива да се изключва. Според него тя трябва да е водеща.

 „Да се елиминира тази версия, за мен означава тенденциозно разследване“, отбеляза следователят.

Затова, че е издадено разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия в един ден за един човек, Цветанов коментира – „мислех, че е някаква грешка“. 

За него данните в съобщението на прокуратурата, че е открита литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за "духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики" - също е тенденциозно представяне на информация.

„За мен говори, че ни се продава тенденциозна информация, че само тези не са изгорели. А, примерно, романи на Ботев или нещо на Вазов -  не ги описваме. Търсим нещо и кога го намираме не в първия ден, а след повече от седмица“, коментира Цветанов.

Той сподели, че хора от селото са му казали, че показаните кадри са стари.

случаят Петрохан бивш следовател Андрей Цветанов версия външно участие
