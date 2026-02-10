Ген. Василев за случая "Петрохан": Кадрите не дават индикации за предстояща трагедия

Случаят със смъртта на шестима души в планината повдига повече въпроси, отколкото дава отговори, а до момента липсват достатъчно ясни и публично представени доказателства, които да позволят категорични заключения.

"Толкова приказки се изприказваха и толкова работи се изговориха, че всичко това трябва да бъде доказано. Там има много неща - кръв, проектили, натривки на ръцете на тези, които са произвели изстрелите. Дано всичко това е направено, но към момента ние знаем само, че имало и три оръжия. Аз ще повярвам на всичко, когато бъде облечено в доказателства и сложено на масата", каза бившият директор на Национална служба "Полиция" ген. Васил Василев в студиото на "Денят ON AIR".

Генералът изрази сериозен скептицизъм към тезата, че трима души са се сбогували спокойно и минути по-късно са се самоубили.

В неговата логика подобен сценарий не се вписва нито в човешкото поведение, нито в психологическата картина, която се вижда от разпространените видеокадри.

Според него кадрите не дават никакви индикации за предстояща трагедия и не могат да бъдат използвани като аргумент за версията на разследващите.

"Важното е да се разбере причината. Каква е причината да възникнат отношения вътре между хора, за които близките им казват, че са били страхотни приятели? Какво е подтикнало тези хора или този човек да извърши това престъпление? Истината се губи", заяви Василев пред Bulgaria ON AIR.

Отделно внимание той обърна и на твърденията за външно присъствие в района

– включително разкази за няколко джипа и други хора около мястото.

По негово мнение тези данни не бива да бъдат пренебрегвани, тъй като районът разполага с камери, пътища и свидетели, които могат да дадат яснота дали е имало намеса на трети лица.

По отношение на НПО-то и твърденията за паравоенна структура, Василев беше категоричен, че липсват белези за реална паравоенна организация.

Генералът коментира и започналата проверка, разпоредена от вътрешния министър, като подчерта, че именно тя е единственият път към истината.

"Голямата грешка е, че този случай се политизира. Политици започнаха да се замерят с обвинения – вие сте виновни, ние не сме виновни. Това пречи на работата", каза още Василев.

В заключение бившият началник на ГД "Национална полиция" беше категоричен, че без пълна и прозрачна проверка не може да се говори за изяснен случай.