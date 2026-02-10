Психиатър за "Петрохан": Става дума за голяма торба с мръсни тайни

Не съм убеден от публичната информация, с която разполагаме. Има толкова бели петна и необяснени и необясними неща. Въпросът за евентуалната мотивация е с толкова повишена трудност, че не бих се наел да гадая. Това заяви психиатърът д-р Любомир Канов в студиото на "Денят ON AIR".
Той изтъкна, че откритите мъртви са странно общество от хора, които имат добра репутация в обществото, извършвали са добри дела. Ясно е, че имат склонност към източна философия и религия.
"До известна степен са любители на природата от онзи тип, който наистина обича природата и иска да я запази. Хора със солидни професии. Това не прилича напълно на секта от хора, които са изолирани в своите вярвания, близки до налудности", каза д-р Канов.
По думите му това не са религиозни фанатици, хора, които са невменяеми поради налудност за края на света.
"Тези хора не приличат на такива, изглеждат здравомислещи. В тези оскъдни видеоматериали, които са като сценарий, казват, че имат чест един към друг и се разделят. Това не прилича на окончателно сбогуване. Прекалено спокойно и приятелски изглежда", анализира кадрите от МВР психиатърът.
В ефира на Bulgaria ON AIR той коментира пъзела, в чиято основа изглежда е Ивайло Калушев.
Той има по-екстремен живот в своите вярвания с посещения в Тибет, при Лама.
"Всички знаем за Далай Лама това са миролюбиви хора.
10 г. в Мексико е учил децата на подводно пещерно плуване. Изглежда като част от много голяма загадка, от която виждаме повърхността на айсберга. Зад тези събития виждаме други - огромния брой одобрени огнестрелни оръжия, големия брой средства, вложени в мястото. Политическият ъгъл на атаката звучи все едно са спонсорирали терористични групи. Присъствието на ДАНС означава неща", категоричен е специалистът.
Той изтъкна, че не се говори за забелязаните 4 джипа в района, властите не говорят за разпити на близки на намерените мъртви мъже. Припомни, че край Петрохан са заловени преди време 50 кг кокаин.
"Става дума за голяма торба с мръсни тайни, една държава с нейните органи от прокуратурата надолу през шефове на полиция, които гледат камерата с нещо подобно на мистичен ужас и си личи, че ги е страх от нещо. Второ - с усилие казват това, което казват и това, което казват, изглежда като лъжа", категоричен е д-р Канов.