Николай Кокинов за „Петрохан”: Съмнявам се, че в крайна сметка ще чуем истината за случилото се

Безспорно е една голяма трагедия и огромен шок за целия български народ. Не си спомням такъв казус с толкова много трупове и жертви. Това каза за БНТ бившият градски прокурор на София Николай Кокинов във връзка със случая "Петрохан".

„Капка по капка се вижда, че тези хора имат някакви сериозни контакти в обществото – подписват някак странно спогодбите си с държавата, разрешено им е да притежават прекалено голямо количество оръжие, което буди недоумение”, каза още Кокинов.

По думите му, е нормално ДАНС да се заинресова, ако една група млади мъже живеят на отдалечено място в планината и на мястото има сериозено количество огнестрелни оръжия.

„Странно ми как никой не се е заинтерсовал как едно 15-годишно момче не ходи на училищие и е изпратено едва ли не като дете от джунглата да учи някакви рейнджърски тактики. Тези въпроси са отправени предимно към семействата. Не е нормално да отделиш едно дете от това да учи. Има и агенции, като тази за закрила на детето, как никой не пита”, добави Николай Кокинов. „Съмнявам се, че в крайна сметка ще чуем истината за случилото се, по простата причина, че няма живи свидетели. Колкото повече информация се изнася, толкова повече конспиративни теории прочетох. Тепърва предстои доста по работа по изчистване на всички версии и хипотези за случая. Разследващите са тези, които са отговорни да стигнат до някакъв извод, който е приемлив за тези, които очакват да чуят истината”, каза още Кокинов.