Лидерът на МЕЧ Радостин Василев: Дани Митов отново се скри

“Само МЕЧ реагира на безобразието и утре по инициатива на МЕЧ трябваше да бъде изслушан министърът на вътрешните работи, който отново се скри – Даниел Митов пусна веднага писмо, че няма да присъства в парламента цяла седмица”, обясни лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

“Ще дойдат на изслушване старши комисар Димитър Величков, директор на ОДМВР-Сливен, и комисар Христо Блецов, началник на Отдел “Раазследвания“ в ОДМВР-Сливен“, обясни Василев.

Депутатът добави, че изслушването има за цел да се установи какво са направили МВР, както и други органи и институции, които са мълчали дълго време.

По думите на лидера на МЕЧ държавата, чрез своите институции, е абдикирала. Василев коментира и сигнал за случай с 5-годишно дете, чиято майка твърди, че е насилено от баща си.

“Един вероятно педофил иска родителски права над своето дете, иска лични отношения с него по реда, предвиден в закона. Ако не се бяхме намесили от МЕЧ, сигурен съм, това щеше да стане тихомълком и незабелязано, защото твърде много частни случаи минават в държавата без да стигнат до истината. Заемаме се с такъв частен случай, защото той е символ на липсата на институции в държавата“, каза Василев.

“Утре заседанието ще бъде закрито, тъй като става въпрос за малолетно лице”, добави Василев и увери, че ще иска подробна информация от МВР защо прокуратурата в Сливен води досъдебно производство срещу “неизвестен извършител“.

Казусът “Петрохан”

По отношение на казуса в “Петрохан“ Василев коментира, че за да се случи това да има шестима убити, значи има нещо сбъркано в институциите на държавата. Лидерът на МЕЧ подчерта, че няма да прави политически внушения, защото не знае каква е истината, “но знам, че моето 15-годишно дете няма да го пуска с някакви хора в някаква къща в гората и няма да се чувствам спокойно, когато той е там с такива хора“, добави Василев.

Депутатът добави, че дейността на цялото МВР трябва да се преразгледа. Василев отново обвини Даниел Митов в бягство “всеки път, когато трябва да бъде питан в качеството си на министър”.

Според Василев кметът на София Васил Терзиев също трябва да подаде оставка заради това, че е финансирал НПО организацията.