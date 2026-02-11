IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В мистерията “Петрохан” замесиха и частно училище, тече проверка

Школата на Калушев е препоръчвала училище “Космос” в с. Осоица

11.02.2026 | 12:11 ч. Обновена: 11.02.2026 | 12:33 ч.
Организацията на Иво Калушев е вземала участия и в събития, организирани в частно училище “Космос” в село Осоица, Софийска област. Обучението, което Калушев е предлагал, е с методи на "естествена психотерапия“, съобщава “Фокус”.

Школата на Калушев ”Роук” дори препоръчва частното училище.

От МОН потвърдиха, че в училището тече проверка, назначена от ведомството, но не посочват причината.

Междувременно частното училище е създало петиция за по-отговорно публично отразяване на информация, свързана с институции за деца, като родителите упоменават.

“Училището, на което сме доверили децата си, е лицензирано и работи по утвърдените образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, както и по международната образователна система Cambridge International.

В учебния процес не се провеждат занятия, свързани с духовни, религиозни или други нестандартни практики. Не са организирани и не са ни предлагани дейности, обучения, лагери, екскурзии или каквато и да е форма на сътрудничество с хора, организации или структури, които са част от разглежданите случаи”, се казва в публикацията им в социалната мрежа.

Петрохан крими Ивайло Калушев частно училище Космос Осоица обучения Роук МОН проверка
