В мистерията “Петрохан” замесиха и частно училище, тече проверка

Организацията на Иво Калушев е вземала участия и в събития, организирани в частно училище “Космос” в село Осоица, Софийска област. Обучението, което Калушев е предлагал, е с методи на "естествена психотерапия“, съобщава “Фокус”.

Школата на Калушев ”Роук” дори препоръчва частното училище.

От МОН потвърдиха, че в училището тече проверка, назначена от ведомството, но не посочват причината.

Междувременно частното училище е създало петиция за по-отговорно публично отразяване на информация, свързана с институции за деца, като родителите упоменават.

“Училището, на което сме доверили децата си, е лицензирано и работи по утвърдените образователни стандарти на Министерството на образованието и науката, както и по международната образователна система Cambridge International.

В учебния процес не се провеждат занятия, свързани с духовни, религиозни или други нестандартни практики. Не са организирани и не са ни предлагани дейности, обучения, лагери, екскурзии или каквато и да е форма на сътрудничество с хора, организации или структури, които са част от разглежданите случаи”, се казва в публикацията им в социалната мрежа.