Тошко Йорданов: ПП-ДБ толерират педофилията, да се разследват всички

Председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов определи случая “Петрохан” като “отвратителна история”.

“За съжаление, има сериозни съмнения за протекции от държавата тогава, в лицето на министъра на околната среда и водите Сандов, в лицето на Николай Денков, министър на образованието, в лицето на Бойко Рашков, МВР министър, в лицето на Надежда Йорданова, министър на правосъдието. За няколко дена това НПО минава цялата административна проверка, за отрицателно време получава разрешение от министри и от министерства, получава индулгенция за поведение до територия до сръбската граница, осигурявайки пълна безнаказаност с премахването на РПУ-то в Годеч и изтеглянето на подразделението на Гранична полиция, с посещения, доколкото излиза, на представители на ПП в този район и с любезното финансиране на представители на ПП-ДБ като кмета Терзиев и невероятната Саша Безуханова, която да припомня, че по първия План за възстановяване и устойчивост, изготвен от ПП получи не знам колко милиона, за да прави ядливи чаши за кафе”, заяви Йорданов.

Депутатът подчерта, че не трябва да забравяме и сигналите, които има и продължава да има за педофилия.

“Да ви припомня, че ПП-ДБ е партията, която според нас толерира педофилията по простата причина, че когато трябваше да се вкара регистър на педофилите, те бяха против. Божидар Божанов искаше да се изтегли този проект, направиха всичко възможно регистърът на педофилите да не е публичен. Техен представител, като директор на 138 СОУ, вкара камери в тоалетните на децата. Все повече ПП започва да заприличва на абревиатура "Подкрепяме педофилите". Трябва да бъдат разследвани всички. Ненормално е държавата в тяхно лице да подкрепя подобни неща. Трябва да си поемат цялата отговорност. Хубавото в тази ситуация е, че не могат да отлепят всичко от тях като от тефлон, защото българите имат съвсем друго усещане към децата и никой от тях не иска детето им да бъде оставено в ръцете на някой педофил”, каза мнението си Йорданов.

Александър Рашев, друг представител на ИТН съобщи, че от партията внасят законопроект за изпълнение на Закона за защита на личните данни. По думите му законопроектът е свързан със записващите видеоустройства в помещения, които разкриват чувствителни лични данни.

“Предвиждаме също така административно-наказателна разпоредба в размер от 10 000 евро до 50 000 евро”, уточни Рашев