Костадинов към ПП-ДБ: Лицемерна група от нихилисти и чуждопоклонници

Костадин Костадинов използва трибуната на Народното събрание, за да изчете декларация от името на ПГ на “Възраждане”, в която порица поведението на ПП-ДБ. Заради използваните думи в декларацията депутатът получи наказание “забележка”.

“Има една особено лицемерна група от нихилисти, която от десетилетия отравя тъканта на българското общество“, започна декларацията си Костадинов.

“Прослойка от чуждопоклонници, които не просто се отричат от родителите си, родината си, самата природа. Всички те са се събрали в ръководството и сред спонсорите на една политическа коалиция, проповядваща глобализма и мразеща българската култура, българските традиции, език и история и най-вече мразеща българския народ. Това е ПП-ДБ, чиито представители в момента излизат от пленарната зала“, продължи той. Под знамената на ПП-ДБ като с магнит се привличат и хора с всякакви девиации, каза Костадинов от трибуната.

Депутатът спомена министъра на културата в кабинета "Петков" Атанас Атанасов, инцидента, в който участва детето на Явор Божанков, случая с апартамента в "Дианабад" и д-р Станимир Хасърджиев. "Дори самото изброяване на тези уродливи престъпления натоварва много", каза Костадинов.

По думите му липсата на наказания дава чувството за безнаказаност и смелост на "тези самозабравили се жълтопаветни психопати да нарушават всички закони“.

В същото време Костадинов изрази възмущение от исканията на ПП-ДБ за отнемане имунитети на депутати от "Възраждане" заради протеста пред сградата на ЕК в София.

За използваните в декларацията думи Костадин Костадинов получи наказание "забележка" от председателстващия заседанието Костадин Ангелов.

В отговор Манол Пейков от ПП-ДБ нарече Костадинов "клеветник", използващ "абсолютно недопустими думи от тази трибуна" и поиска на това да се сложи край.

“Той атакува неоснователно хора от нашата парламентарна група”, каза Пейков.