ПП-ДБ настоя ДАНС да разсекрети документи, свързани с дейността на НАКЗТ

Коалицията иска да се задължи ДАНС и прокуратурата да предоставят информация за “Национална агенция за контрол на защитените територии”

09.02.2026 | 17:07 ч. 9
Снимка: БГНЕС

ПП-ДБ внася в Народното събрание проект на Решение за задължаване на ДАНС и прокуратурата да предоставят всяка относима информация, включително класифицирана информация, във връзка с дейността на Национална агенция за контрол на защитените територии.

„В публичното пространство и в институционалния обмен на информация се съдържат данни, че във връзка с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии са изготвяни и/или предоставяни доклади, справки и материали от компетентни органи, включително Държавна агенция „Национална сигурност“, както и че са били образувани проверки и/или досъдебни производства по постъпили сигнали и материали, част от които са приключили с актове на прекратяване“, заявят в своите мотиви вносителите на проекта за решение.

Проектът на решение задължава ДАНС и прокуратурата да предоставят на парламента всички доклади, справки и други документи, вкл. такива, представляващи класифицирана информация, изготвени във връзка с дейността на сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии”.

Информация ще бъде изискана и във връзка с всички приключили проверки и/или прекратени досъдебни производства, образувани по повод на постъпили сигнали, доклади и материали.

Проектът на решение задължава ДАНС да извърши преразглеждане на основанията за класификация на документите и материалите, изготвени и/или предоставени от агенцията във връзка с дейността на Сдружение “Национална агенция за контрол на защитените територии”, и да предприеме действия по снемане или понижаване на нивото на класификация, когато са отпаднали законовите основания, като информира писмено Народното събрание за резултата.

ПП-ДБ ДАНС разсекрети докумети неправителствена организация
