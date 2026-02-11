IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Предупреждение от патриаршията: Патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите

Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации, пише митрополията

11.02.2026 | 20:19 ч. 2
Снимка: БГНЕС

Българският патриарх Даниил не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи, съобщават от Софийската митрополия, като съобщението е публикувано в сайта на Българската патриаршия.

"Канцеларията на Софийската света митрополия известява, че в интернет пространството, в социалната мрежа Фейсбук, се разпространява видеоклип, в който, за пореден път, със средствата на „изкуствен интелект" (AI) образът и гласът на Негово Светейшество българския патриарх и Софийски митрополит Даниил са подменени и са представени манипулативно. Българският патриарх не е участвал под каквато и да е форма в създаването на такъв видеоклип. Посланието, което се съдържа в него, няма нищо общо с православната духовност и учението на Църквата", се казва в съобщението, цитирано от БТА.

Българският патриарх не рекламира стоки и услуги в медиите и социалните мрежи. Призоваваме обществеността да не се поддава на подобни злонамерени манипулации. Софийската света митрополия е предприела мерки за сезиране на компетентните държавни органи по случая, съобщават от канцеларията на Софийската митрополия.

