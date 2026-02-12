За втори път: Фалшиви 20 евро са засечени в хипермаркет в Димитровград

Фалшива банкнота от 20 евро е засечена в Димитровград вчера, съобщиха от МВР в Хасково. По обяд в хипермаркет в града мъж на 42 години е направил опит да пазарува на касата за самообслужване.

Машината отхвърлила на два пъти банкнотата, след което се намесил служител от магазина да помогне. С помощта на маркер и специално устройство е установено, че е неистинска. Мъжът е предал подправената банкнота с протокол, допълниха от полицията.

От въвеждането на еврото като официална валута у нас това е втори случай в Димитровград на установена неистинска банкнота. Първият случай бе на 4 февруари отново в голяма търговска верига, като купюрата също бе от 20 евро, припомня БТА.