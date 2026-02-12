IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 53

За втори път: Фалшиви 20 евро са засечени в хипермаркет в Димитровград

Мъж опитал да пазарува с тях на касата за самообслужване

12.02.2026 | 10:49 ч. 8
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Фалшива банкнота от 20 евро е засечена в Димитровград вчера, съобщиха от МВР в Хасково. По обяд в хипермаркет в града мъж на 42 години е направил опит да пазарува на касата за самообслужване.

Машината отхвърлила на два пъти банкнотата, след което се намесил служител от магазина да помогне. С помощта на маркер и специално устройство е установено, че е неистинска. Мъжът е предал подправената банкнота с протокол, допълниха от полицията.

От въвеждането на еврото като официална валута у нас това е втори случай в Димитровград на установена неистинска банкнота. Първият случай бе на 4 февруари отново в голяма търговска верига, като купюрата също бе от 20 евро, припомня БТА.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

фалшива банкнота евро Димитровград
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem