Двамата пострадали при намушкване в "Подуяне" са с опасност за живота

Двамата пострадали при намушкване в София тази сутрин са с опасност за живота, съобщиха от болниците, в които са настанени след инцидента.

Мъж намушка трима души в столичния квартал "Подуяне" в 5,40 часа, един от тях почина. На място са изпратени три линейки. Медицински екип е установил смъртта на 21-годишно момче.

Момиче на 15 г. е транспортирано в много тежко състояние в болница "Пирогов". Първоначално бе съобщено, че е пострадало момче. Към момента детето е в операционната, където специалистите се борят за живота му, съобщават на сайта си от лечебното заведение.

Жена на 78 г., също пострадала в инцидента, е приета в болница "Царица Йоанна - ИСУЛ". Пострадалата е в много тежко състояние, с опасност за живота, казаха за БТА от лечебното заведение. Жената е с множество порезни и прободни рани, като най-дълбоката рана е в областта на корема и е засегната част от дебелото черво. Пациентката е оперирана веднага и е настанена в реанимация.

Задържан е 44-годишен мъж, който се предполага, че е баща на децата. Той е с порезна рана на ръката – вероятно се е самонаранил, докато е нанасял ударите.

Районът е отцепен. Извършва се оглед.

Изясняват се причините за криминалното деяние. На мястото на инцидента има засилено полицейско присъствие. По случая е образувано досъдебно производство.