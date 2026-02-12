Президентът Йотова ще вземе участие в Мюнхенската конференция

Президентът Илияна Йотова ще вземе участие в 62-ата Мюнхенска конференция по сигурността, която ще се проведе на 13 и 14 февруари във Федерална република Германия. В тазгодишното издание се очаква да участват близо 50 държавни глави и правителствени ръководители от цял свят.

По време на работното си посещение Йотова има планирани срещи с председателя на Европейския съвет Антонио Коща и с Николай Младенов - върховен изпълнителен представител за Газа на Съвета за мир, създаден по инициатива на президента на САЩ Доналд Тръмп.

Като утвърден форум в областта на външната политика и въпросите по сигурността, Мюнхенската конференция ще даде възможност обмен на мнения за ключовите съвременни предизвикателства и решаването им.