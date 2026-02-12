IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
И премиерът в оставка Желязков ще участва в Мюнхенската конференция

По-рано днес стана ясно, че Йотова също ще пътува за Германия

12.02.2026 | 20:27 ч.
Министър-председателят Росен Желязков ще участва в Мюнхенската конференция по сигурността на 13 февруари.

За 62-ра поредна година конференцията в Мюнхен ще събере близо 50 държавни и правителствени ръководители, които ще направят преглед на предизвикателствата на външната политика и политиката на сигурността.

Глобалният форум в германския град е ключова платформа, която дава възможност за дебати на високо равнище и за провеждането на двустранни срещи.

В Мюнхен премиерът Желязков ще проведе редица срещи, сред които с главния изпълнителен директор на Rheinmetall AG Армин Папергер, с главния изпълнителен директор на Шварц Групе Герд Хшановски и други.

Мюнхенска конференция сигурност Росен Желязков форум Илияна Йотова
