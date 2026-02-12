Кой ще бъде вътрешен министър и ще бъде ли гарант за честни избори?

Президентът Илияна Йотова направи своя избор и се спря на Андрей Гюров в момент, в който държавата продължава да е на ръба на политическата неизвестност, а обществото – на ръба на търпението.

Йотова заяви, че разчита Гюров да състави кабинет без политически натиск. Кабинет, който няма да бъде заложник на партии, договорки и задкулисие. Кабинет, който ще поеме тежката отговорност – не само да управлява временно, а да подготви изборите така, че резултатът да не бъде поредният повод за скандали и съмнения.

Самият Гюров обеща “екип от хора с приличие и опит“. Думи, които звучат като заявка за нормалност в ненормално време. Но и като предупреждение – че този кабинет няма да бъде просто административен мост, а политически тест.

И още в първите си изявления той посочи най-чувствителната точка – Министерството на вътрешните работи. Според него вътрешният министър трябва да бъде “човек от системата, който познава механизмите, натиска, влиянията. Човек, който трябва да държи контрола там, където често започват съмненията – в изборния процес, в сигурността, в силовите структури.

България отново влиза в познат сценарий – служебна власт, избори и въпросът, който никой не може да избегне: ще бъде ли това правителство гарант за честен вот и стабилност.

