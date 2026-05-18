За ЧРД: Ейса Гонсалес с изненади за Гришо

Родният тенисист стана на 35 г. в събота

18.05.2026 | 19:32 ч. 3
Снимка: Getty Images

Григор Димитров навърши 35 години на 16-и май, събота. Както винаги, българският тенисист получи много поздравления за своя рожден ден от фенове и други известни личности. Но едно от тях определено изпъква.

Любимата му Ейса Гонсалес го зарадва с трогателно послание в Instagram.

36-годишната мексиканска актриса и певица публикува на стори снимка на Гришо. Той е в планина, позира сред красива снежна природа, носи плътно яке и раница.

"Честит рожден ден на любимия ми човек в целия свят. Толкова повече от горда съм с теб. Обичам те!", написа красавицата.

Освен това, родният тенисист постна в Instagram Stories снимка на букет с лилави и оранжеви цветя, както и златисти балони във формата на сърца, и тагна Ейса. Така че - вероятно тя му е направила тази романтична изненада.

