Върховният административен съд се произнесе окончателно по казуса за дерогацията (временно изключение) за нормите на замърсяване със серен диоксид от ТЕЦ "Марица-изток 2". Върховните магистрати потвърдиха решението на Административния съд - Стара Загора, който отмени решението от 21 декември 2018 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда за актуализиране на комплексното разрешително на въглищната централа, което разрешава въпросната дерогация.

Така реално ТЕЦ "Марица-изток 2" остава без разрешително за работа в момента и трябва да поиска ново от Изпълнителната агенция по околна среда.

В съобщението на ВАС се уточнява, че решението е изцяло съобразено с решение по дело С-375/21 на Съда на Европейския съюз, постановено по отправено преюдициално запитване по спора.

Развити са съображения, че от установените по делото данни, относно наличие на значително замърсяване и установен принос на дерогацията към превишаване на нормите по показател серен диоксид, правилно и обосновано първоинстанционният съд е приел, че решението на изпълнителния директор на ИАОС е издадено в нарушение на изискването да не се допуска значително замърсяване и да се постига висока степен на опазване на околната среда.