За първи път - французите вече пият повече бира, отколкото вино

В продължение на векове пиенето на вино е в основата на френската идентичност.

Сега обаче, в развитие, което ще разстрои традиционалистите, се оказва, че миналата година за първи път французите са пили повече бира, отколкото вино.

Консумацията на бира е надминала тази на виното с десет милиона литра, според данни, публикувани тази седмица от Международната организация по лозата и виното, цитирани от The Times.

Поколението Z пие по-малко алкохол от по-възрастните си хора и когато пият, са склонни да посягат към халбата, вместо към изисканите чаши за вино.

През последните три десетилетия консумацията на вино е намаляла с 37%, въпреки че населението на Франция е нараснало с около 15%

В претъпкан бар на улица "Сен Мор", любимо място на поколението Z в източен Париж, Елоди, 24-годишна стажантка в рекламна агенция, пие бира с колеги.

"Пия повече бира, отколкото вино", признава тя. "Харесвам вино, когато съм на изискана вечеря, но бирата е по-добра, когато просто се срещате с приятели за питие. Понякога може да изпия чаша бяло вино или розе, но червеното вино е твърде силно. Бих го пила само с храна. Бирата е по-отпускаща след работа."

Някога смятана за много по-малко изискана от "благородното грозде", имиджът на бирата се е променил.

Августовското винено списание La Revue du Vin de France вече посвещава редовен раздел на крафт бирите, анализирайки техните вкусове и състав със същата тържественост, която запазва за grands cru.

В последните си броеве то попита дали ресторантите с изискана кухня трябва да изброяват бирите, както правят с вината, и направи дегустационни тестове на бирени чаши, анализирайки кои форми най-добре разкриват ароматите.

Друга причина за спада в пиенето на вино е икономическата: бирата е по-евтина, особено за младите хора в затруднено положение, а все повече хора запазват вино за специални поводи.

Промяната отразява и промените в начина на живот

Мартин Кубертафонд от университета Sciences Po каза, че виното обикновено се сервира на официални семейни събирания у дома, но броят на семействата с един родител се е увеличил. Повече от две трети от домакинствата сега се състоят само от един или двама души. Големите неделни обеди, на които естествено се появява бутилка, са по-рядко срещани.

"Виното не е опция при храна за вкъщи или обяди, които отнемат по-малко от 30 минути", казва Кубертафонд.

Болката за лозарите е най-остра в Бордо, където производителите на червени вина за всеки ден се борят да останат в бизнеса.

Правителството е похарчило десетки милиони евро, субсидирайки производителите за изкореняване на лозята, а през последното десетилетие около една пета от лозята на Франция е изчезнала.

Опасенията за здравето са друга пречка за ежедневната чаша червено вино. Подобно на пиещите другаде, французите са все по-предпазливи по отношение на алкохола, а продажбите на безалкохолна бира са се увеличили с 12% миналата година. Безалкохолното вино се е разпространило по-бавно.

Общо французите са изпили 22,1 милиона хектолитра бира и 22 милиона хектолитра вино миналата година. През 60-те години на миналия век годишната консумация на вино на глава от населението във Франция е била 127 литра. Днес тя е само 40 литра.

И все пак, според скорошно проучване, над 90% от французите все още смятат виното за крайъгълен камък на своята култура и "благороден" продукт, който изгражда имиджа на страната в чужбина.

Това може да е знак, че те не са склонни да признаят, че стават все по-близки до своите северноевропейски съседи.