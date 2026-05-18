Паспортизация на Приднестровието: подготвя ли Путин нов фронт?

Президентът на Русия Владимир Путин миналата седмица подписа указ за опростена процедура за предоставяне на руско гражданство на жителите на непризнатата "Приднестровска молдовска република".

Основната промяна: указът ще позволи на приднестровците да получават гражданство по облекчен ред, дори ако имат втори паспорт — на Молдова или Украйна. Освен това те ще могат да получат руско гражданство извън Русия, във всяко консулско учреждение в чужбина, включително в изнесен консулски пункт в приднестровския Тираспол, съобщи украинското "Страна".

Нововъведението вече предизвика тревога в Кишинев и Киев. Така например премиерът на Молдова Александру Мунтяну заяви, че жителите на Преднестровието в никакъв случай не бива да вземат руски паспорти, тъй като по този начин Русия планира да създаде нов източник за попълване на армията си.

Свързани статии Украинци с руски паспорт нямат право да влизат в ЕС

"Гражданството е не само права и свободи, но и задължения. Смятам, че решението на Кремъл е свързано с опит да бъдат привлечени колкото се може повече войници на фронта", заяви Мунтяну.

Подобна мисъл изрази и президентът Володимир Зеленски:

"Русия по този начин си търси нови войници, защото гражданството означава военна служба. Това е и обозначаване от страна на Русия на територията на Приднестровието като уж своя."

Някои руски блогъри свързаха това и с приетия наскоро от Държавната дума законопроект, позволяващ използването на Въоръжените сили на РФ за защита на руски граждани в чужбина. В този контекст решението да се предоставя руско гражданство на жителите на Приднестровието се разглежда като създаване на повод за намеса на армията в случай, че Молдова предприеме стъпки към силова реинтеграция на Приднестровието.

И двете версии изглеждат съмнителни. На Кремъл едва ли му е необходимо масово да раздава паспорти на жителите на Приднестровска молдовска република ("ПМР"), за да има повод да използва армията в региона: и сега руско гражданство вече имат почти половината жители на непризнатата "република" — около 200 хиляди души от приблизително 450 хиляди, живеещи в "ПМР".

Версията за опити да бъдат привлечени жителите на "ПМР" в руската армия също изглежда нелогична: за тази цел Русия по-скоро би трябвало да създаде условия, при които приднестровците да пътуват до Русия за руски паспорт, а не да им дава възможност да го получат в самото Приднестровие, което не се намира във война с никого.

Вариантът с раздаването на паспорти за попълване на армията би имал смисъл само в един случай: ако Русия се готви да открие втори фронт срещу Украйна откъм Приднестровието. Това обаче е крайно малко вероятно, докато основният фронт се намира на стотици километри разстояние. И ако сега "ПМР" влезе във войната, то веднага ще се окаже напълно обкръжено, без каквото и да било снабдяване от страна на Русия.

И още нещо: всички силови структури в Приднестровието и без това де факто се управляват от Москва. А за да им се дават заповеди, не е задължително да се раздава руско гражданство.

Затова най-вероятно указът на Путин няма военен подтекст, а е призван да реши очевидни проблеми, възникнали през последните години в "ПМР" по отношение на получаването на руско гражданство.

По-рано приднестровците основно получаваха руски паспорти като лица без гражданство, разполагайки само със съветски паспорт. Но сега много жители вече имат молдовски паспорти. За тях облекченият път за получаване на документа беше затворен: необходимо беше да пътуват до Русия, да получат разрешение за пребиваване, да положат изпит по руски език и т.н. Указът на Путин именно решава този проблем. Сега приднестровците с гражданство на Молдова, Украйна или друго ще могат да получават руско гражданство по облекчен ред без да пътуват до Русия. Освен това те ще могат да подават документи не само в претовареното консулско отделение в Тираспол, но и във всяка друга държава, където има руски консулства.