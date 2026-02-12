Димитър Данчев: Конгресът на БСП зададе нов дух с избора на Крум Зарков

Държавният глава Илияна Йотова връчи папката за съставяне на правителство на номинирания за служебен премиер Андрей Гюров. Според представителя на БСП Димитър Данчев президентът не е имал голям избор.

“Това решение го приемаме съобразно новите конституционни разпоредби, като нещо съвсем нормално. Очакваме назначеният за премиер да предложи съответния компетентен състав на МС, който да изпълни задачата - честни избори", обясни Данчев в предаването "Денят ON AIR".

Представителят на левицата също подчерта, че фигурата на вътрешния министър ще е от важно значение. "И други министерства имат важност. Назначеният за премиер днес спомена и министъра на правосъдието, и министъра на финансите. Вярвам, че президентът Йотова със своя опит ще бъде коректив, но няма как тя да носи отговорността за едно такова служебно правителство", смята Данчев.

По думите му само стабилно парламентарно мнозинство, което има дългосрочна политика, би трябвало да предлага съответния бюджет. "В ситуация сме, в която ще се наложи още едно удължаване на вече удължения бюджет, той като изборите се отложиха. Не е редно в условията на липсващо парламентарно мнозинство да се приема и бюджет", на мнение е Данчев.

Случаят "Петрохан-Околчица"

Пред Bulgaria ON AIR социалистът не пропусна да коментира и трагедията от последните дни. Според Данчев трагедията “Петрохан-Околчица” е с тежък криминален характер.

“Трябва да оставим известно време на разследващите органи, за да разгледат всички версии. При случая на убито дете, съмнения за организация с вид на секта - би следвало да се проследи и начинът, по който е била финансирана подобна дейност", коментира гостът.

Новият лидер на БСП

По подов избирането на Крум Зарков за нов лидер на партията, Данчев коментира, че ще видим една променена БСП.

“Конгресът на партията зададе нов дух с избора на Крум Зарков. БСП е разбрала грешката, която допусна. БСП пое по нов път. Колегите в парламента отчитат това, което се случи на Конгреса и ще вземат правилно решение за подкрепа на ветото на президента. Няма как да приемем за нормално, че в България може да има две категории български граждани - с пълни и с ограничени права. С новия председател ще запазим подкрепата, защо не и да я увеличим", подчерта Данчев.

