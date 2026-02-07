IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 59

Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков останаха кандидати за лидер на БСП

По-рано бе обявено, че мераклийте за поста са 52

07.02.2026 | 18:00 ч. 17
Снимка:Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR

Снимка:Димитър Кьосемарлиев, Bulgaria ON AIR

Tрима кандидати ще се борят за поста председател на БСП. Това са Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков. 

БСП провежда на 7 и 8 февруари Конгрес за избор на председател. В дневния ред е анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията. 

По-рано днес лидерът Атанас Зафиров подаде оставка. 

Свързани статии

Днес правя крачка назад. Отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото, което ми дадохте да изпълнявам вашата колективната воля. Но не се оттеглям. Не напускам. Не се дистанцирам от отговорността. Това заяви Атанас Зафиров.

Подавам своята оставка пред конгреса на партията, но не защото ви предавам, или се отричам от постигнатото, добави той. 

Това не бе очаквано, тъй като Зафиров бе заявил, че конгрес трябва да се проведе непосредствено след изборите, но не и преди това, за да няма крамоли и разделение в партията преди това. 

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров и беше насрочено заседание на Националния съвет на партията на 10 януари.

Това стана няколко дни, след като правителството на Росен Желязков, в което участва и БСП, подаде оставка след протести в страната.  

На 10 януари Националният съвет взе решение за конгрес на 7 и 8 февруари – преди предсрочните парламентарни избори.

По-рано бе обявено, че кандидатите за лидер на БСП до конгреса са били 52-ма. 

След направените самоотводи на номинираните за председател, в надпреварата за поста остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков. 

Очаква се гласуването да започне днес около 19:00 ч. Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

БСП кандидати лидер Крум Зарков Гуцанов Руси Статков
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem