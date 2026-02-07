Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков останаха кандидати за лидер на БСП

Tрима кандидати ще се борят за поста председател на БСП. Това са Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

БСП провежда на 7 и 8 февруари Конгрес за избор на председател. В дневния ред е анализ на участието на „БСП-Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на премиера Росен Желязков, приемане на платформа за следващите избори, предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на БСП и избор на председател на партията.

По-рано днес лидерът Атанас Зафиров подаде оставка.

Днес правя крачка назад. Отстъпвам мястото на пръв сред равни, мястото, което ми дадохте да изпълнявам вашата колективната воля. Но не се оттеглям. Не напускам. Не се дистанцирам от отговорността. Това заяви Атанас Зафиров.

Подавам своята оставка пред конгреса на партията, но не защото ви предавам, или се отричам от постигнатото, добави той.

Това не бе очаквано, тъй като Зафиров бе заявил, че конгрес трябва да се проведе непосредствено след изборите, но не и преди това, за да няма крамоли и разделение в партията преди това.

В средата на декември миналата година Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя на БСП Атанас Зафиров и беше насрочено заседание на Националния съвет на партията на 10 януари.

Това стана няколко дни, след като правителството на Росен Желязков, в което участва и БСП, подаде оставка след протести в страната.

На 10 януари Националният съвет взе решение за конгрес на 7 и 8 февруари – преди предсрочните парламентарни избори.

По-рано бе обявено, че кандидатите за лидер на БСП до конгреса са били 52-ма.

След направените самоотводи на номинираните за председател, в надпреварата за поста остават Борислав Гуцанов, Крум Зарков и Руси Статков.

Очаква се гласуването да започне днес около 19:00 ч. Право на глас имат делегатите на 51-вия Конгрес на БСП.