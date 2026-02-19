Моряци предполагат: Мина е взривила кораба на Христо Спасов?

Военна мина е взривила рибарския кораб VN 8112, който изчезна вчера сутринта до нос Коракя край Созопол. В това са убедени стари морски вълци, които добре познават акваторията на Южното Черноморие, цитирани от "Флагман".

"Когато има силен вятър от север, течението ги носи точно към този район. Виждали сме такива мини. Те са почти незабележими - над водата стърчи 40-сантиметров единичен шип, изглеждат като пръчка", каза опитен капитан.

Към настоящия момент издирването на лодката на кап. Христо Спасов, в която той е плавал със сина си (25 години) и негов племенник, продължава.

В операцията се включи фрегатата "Дръзки", лодки, дронове и десетки доброволци, които обхождат бреговете край Созопол и Приморско по суша.

Още снощи екипи на община Созопол, начело с кмета Тихомир Янакиев тръгнаха по брега, за да търсят оцелели. Притесненията бяха, че температурите падат драстично и следващите часове може да са фатални за кап. Спасов, сина му и другия моряк. Следа от тях обаче нямаше. Снощи са уведомени и морските власти в турския град Инеада.

"Макар и никой да не смее да го каже, истината е следната - в момента издирваме жертви, а не оцелели", твърди източник, участващ в операцията по издирване.

Още снощи стана ясно, че нещо извънредно се е случило с лодката на кап. Христо Спасов от Балчик. Рибари днес говореха по сутрешните блокове на националните телевизии за взрив, но не уточниха дали е бил на борда или извън борда. На практика обаче на бора няма какво да избухне, твърдят моряците.

Рибарският кораб на кап. Христо Спасов е тръгнал на 17 февруари от Балчик към Южното Черноморие заради големите пасажи на хамсия. В нощта на 17-ти срещу 18-ти е трябвало да нощуват в рибарското пристанище в Несебър, но те са отказали, продължили на юг, стигнали почти до Приморско, а след това направили маневра към нос "Коракя", където около 08:30 часа на 18 февруари губят връзка.