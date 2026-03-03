Зарков: Напъните 3 март да бъде заменена с друга "по-подходяща" дата са безсмислени

"Трети март е вечна и непоклатима дата в българската история. Няма сила, способна да изтръгне Трети март от календара и от признателната памет на българския народ." Това заяви на връх Шипка председателят на Националния съвет на БСП Крум Зарков, където заедно с десетки социалисти отдаде почит на загиналите за свободата на България.

Той цитира думите на Апостола на свободата Васил Левски, че освобождението "дава на историята нов век".

"Трети март връща България на световната карта. Трети март изстрелва България в модерния свят. България се завръща там, където изначално е нейното място", каза още той.

По думите му Сан Стефано е апотеоз на неистовите усилия на българския народ да види Отечеството си свободно и триумф на европейския интелектуален елит, който се надига в подкрепа на българския народ.

"Има един невероятен факт в световната история. И това е Руско-турската освободителна война. Моментът, в който един народ избра да се жертва за свободата на друг. Война, започнала с резолюцията на император Александър ІІ върху писмото на екзарх Антим І – "Да се освободи България!", подчерта председателят на БСП.

По думите му твърденията, че Русия е следвала свои интереси по време на тази война по никакъв начин не омаловажават резултатите от нея – свободата на българите след петвековно турско робство.

"Напъните Трети март да бъде заменен с друга "по-подходяща" дата са безсмислени. Без Освобождението няма нито Съединение, нито Независимост", категоричен е Зарков.