1/3 от жените в ЕС преживяват насилие през живота си, у нас е с най-ниски нива

България е на последно място по насилие

03.03.2026 | 15:55 ч. 5
Снимка: Pixabay

Около една трета от жените в Европейския съюз преживяват физическо и сексуално насилие през живота си, но в повечето случаи жертвите не подават сигнал, според проучване, публикувано днес, предаде Ройтерс.

Резултатите от проучването, проведено от Агенцията на ЕС за основните права (АЕСОП) и Европейския институт за равенство между половете, показват, че само 11,3% от жените са съобщили на полицията за физическо или сексуално насилие от хора, които не са техни партньори, а едва 6,1% са съобщили за насилие от техен настоящ или бивш партньор.

Около 30,7% от жените в целия ЕС са заявили, че са били жертва на насилие, което е лек спад спрямо 33 %, регистрирани в първото подобно проучване през 2012 г.

Проучването подчертава и други широко разпространени форми на насилие, включително психологическо, икономическо и онлайн насилие.

„Насилието срещу жени е нарушение на основните права“, заяви директорката на АЕСОП, Сирпа Раутио. „Държавите членки имат ясни задължения да предотвратяват насилието, да защитават жертвите и да осигуряват достъп до правосъдие, а тези констатации показват, че все още има спешна работа за вършене.“

Равнищата на разпространение варират значително - от 57,1% във Финландия до 11,9% в България.

Северните съседи на Финландия, известни с високите си равнища на равенство между половете, също отчитат високи нива на насилие, жените в Швеция -  52,5% , жените в Дания - 47,5%. В страните на юг, където равенството е по-малко, различни фактори влияят върху това дали жените съобщават за преживяното насилие.

Това проучване е базирано на взети интервюта от близо 115 000 жени на възраст от 18 до 74 години, проведени между септември 2020 г. и март 2024 г.

