Терзиев: Обещахме и започваме подмяна на трамваите

Кметът на Васил Терзиев съобщи, че е стартирала процедура за първите 130 нови трамвая в столицата. “Обещахме най-голямата подмяна на подвижния състав от последните 15 години и започваме да я изпълняваме”, написа градоначалникът в социалната мрежа.

Новите превозни средства ще бъдат въведени в експлоатация с осигурена поддръжка и договорено обслужване за срок от 30 години, както и с гарантирано обучение на служителите.

“Очакванията са това да доведе до повече изправни мотриси, по-малко извънредни ремонти и по-предвидими разходи, както и да създаде възможности за разширяване на трамвайната мрежа, включително по бул. “Тодор Каблешков“, обяви Терзиев.

Кметът на столицата посочва, че модернизацията на транспорта трябва да върви паралелно с промени в управлението на транспортните дружества и настоява за независим външен одит, който да даде яснота за управлението на ресурсите преди инвестирането на значителни средства в нов подвижен състав.

Според него през последната година са изградени 4,4 км нови трамвайни трасета, завършена е връзката на квартал “Илиянци“ с метрото и е постигнат напредък по трасето по бул. “Александър Стамболийски“. За 2026 г. се подготвят проекти по направленията “Копенхаген“, “Скобелев“, “Мария Луиза“, “Джеймс Баучер“ и “Обеля“.

Кметът посочва, че обновяването на подвижния състав следва стабилизирането на релсовата инфраструктура и заявява, че целта е столичният трамваен транспорт да бъде надежден, предвидим и удобен за гражданите.