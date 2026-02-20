Цицелков: Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест

От два дни срещу мен тече масирана атака. Тя не е лична. Аз съм просто удобна мишена. Това написа във Facebook профила си вицепремиерът Стоил Цицелков. Той заплаши със съсд онези, които са опетнили името му.

Припомняме ви, че след като Цицелков влезе в служебния кабинет на Андрею Гюров като министър по честните избори, ИТН излязоха с информация за него, според която той е арестуван за шофиране в нетрезво състояние и е имал 5 годишна забрана от ЕК (ЕСВД) да участва в мисии на ЕС за наблюдение на избори.

Ето какво още пише Цицелков по въпроса:

Това е атака срещу кабинета и основната му мисия – честни избори. Това е атака на кръгове, които знаят, че ако изборите са по правилата, те няма да спечелят. Това е последен бой за запазване на влияние.

Изваждат се приключени административни въпроси от преди повече от десетилетие и се задействат проверки с очевидна политическа цел. Нямам обвинения, нямам присъди и нямам действащи ограничения към този момент.

Свързани статии Президентът Йотова готова незабавно да разпише оставката на Цицелков

Няма да позволя този тип политика да дърпа надолу работата на кабинета. Ще защитя правата си по съдебен ред срещу незаконното разпространение на лични данни и злоупотреба с власт. Политиката трябва да е поле на идеи и действия, а не лов на хора.

Моето свидетелство за съдимост е чисто, както и моята съвест.

Честните избори са по-важни от всеки един човек. Опазването на честния вот е моя кауза номер едно. Защитавам я по целия свят и ще продължа да работя за нормални избори в България, такива, които зачитат всеки глас, не се дописват и не превръщат стотици хиляди бюлетини в невалидни.

Разховарях с премиера Андрей Гюров, за да намерим правилния начин да защитим тази кауза, така че всички да са сигурни в честността на вота.

А с тези, които опетниха името ми, ще се видим в съда.