Дете е в тежко състояние след падане от скала

То е с тежка мозъчна травма и счупен втори шиен прешлен

20.03.2026 | 11:58 ч.
БГНЕС

Дете на 7 години е в тежко състояние след падане от скала край симитлийското село Осеново. Инцидентът е станал вчера в следобедните часове, съобщава БНТ.

Причините за инцидента все още се изясняват. По първоначална информация момчето си е играело на скала край село Осеново, подхлъзнало се е и си е ударило главата. 

Сигнал за инцидента е подала баба му. На място незабавно е изпратен екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Симитли, който е транспортирал детето до Спешното отделение на МБАЛ Благоевград.

Детето е прието с тежка мозъчна травма и счупен втори шиен прешлен – сериозно състояние, което е наложило спешното му транспортиране до болница “Пирогов“. Настанено е в детската реанимация.

 

