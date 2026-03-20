Министър Найденов: Граждани ме питаха какво се случва с разкопаните улици

Министерството на регионалното развитие и благоустройството представи нова интернет платформа, която визуализира напредъка по проектите за общинската инвестиционна програма. Подробности даде служебният министър Николай Найденов в предаването “България сутрин”.

Министърът каза, че това е било първата задача, която му е била възложена от министър-председателят - да се въведе прозрачност и предвидимост на целия процес

“Платформата има два модула. Първият модул, който за мен е по-важен, е, че е качена на уеб страницата на министерството и там всеки гражданин може да провери за съответната община как се развиват общинските проекти, какви плащания има - междинни, авансови", обясни министър Найденов.

"Досега не само гражданите нямаха представа какво се случва с разкопаните улици или зарязаните разкопани улици, но и кметовете. Питаха ме какво се случва с проектите, плащанията. Националното сдружение на общините също нямаше такъв общ оглед за движението на общинските проекти. За мен прозрачността е от огромно значение, особено за служебен министър, който има много малък хоризонт", допълни служебният министър.

Найденов сподели, че от момента, в който е встъпил в длъжност, кметовете са започнали да му звънят.

В другата част от платформата администрацията ще продължи да въвежда данните за всеки един проект. "Всичко за 2024 и 2025 година, всички данни могат да бъдат видени. Ние движим административно проектите, като всеки един проект започва със споразумение с общината и министерството, след това има първо плащане, одобрение на тези плащания, второ, трето плащане и окончателен проект".

Парите в ББР

Българската банка за развитие в момента превежда средства по програмата за общинските проекти, но разполага със 172 962 415 евро.

"Тази сума е до конкретна дата, тя се мени всеки ден, защото ББР си прави плащания. В момента сме в удължителен бюджет, аз нямам никакъв механизъм и начин да увелича тази сума, чакаме новото НС. Тази програма е свързана с бюджетни, народни пари, които се разпределят сравнително справедливо, според броя на населението в една община. Парите отиват за проекти, които кметовете решават. Така трябва да работи демокрацията", категорично каза Найденов пред Bulgaria ON AIR.

Министър Найденов добави, че една от основните задачи пред служебното правителство е да осигури честен вот. "Пред сайта на Дирекция ГРАО има линк, чрез който през телефона могат да си сменят адреса, на който ще гласуват. Тази екстра ще работи до 4 април".

На въпрос защо е сменено ръководството на АПИ, той отговори: "Познавах ръководството, което смених, поставих няколко въпроса и очаквах да получа информация по тях, не съм доволен от отговора. Също така не съм доволен от поведението на УС, който беше в последните 2 години.

Giro D'italia

Найденов посочи, че едно от най-големите събития в нашата страна, което ще се случи, е велосипедното спортно мероприятие Giro D'italia, и "тези велосипедисти трябва да минат по асфалт, който става за велосипедиране с висока скорост и тънки гуми".

"В първия ден, когато постъпих като зам.-министър, имахме среща с министри и бившия вече председател на АПИ. Той каза: "Няма проблем, имаме гласувани милиони, но ние сме похарчили много повече". Помолих го да уточни какво има предвид, отговорите не ми харесаха", обясни още министърът.

