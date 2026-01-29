Студенти от 120 държави учат в България, 90% от тях са от Европа

Делът на чуждестранните студенти в България продължава да нараства и през академичната 2024/2025 г. те вече са 16 532 души, което представлява 8,67% от всички студенти в страната. В същото време около 20 000 българи учат в чужбина за получаване на диплома. Това показват данните от проекта на нова Национална карта на висшето образование за 2025 г., които "Сега" цитира.

Общият брой на действащите студенти през 2024/2025 г. е 190 650 души. От тях 174 118 са български граждани (91,33%), а чуждестранните студенти са 8,67%, при 4,2% през 2015 г. Въпреки нарастващия им дял, те са концентрирани в сравнително малък брой професионални направления. Близо 60% от всички чуждестранни студенти в страната се обучават само в две области – медицина (49,2%) и дентална медицина (9,9%).

Медицина е единственото професионално направление у нас, в което студентите – чужди граждани, са повече от българските – 58,6% срещу 41,4%. В дентална медицина делът на чуждестранните студенти е 47,8%, във ветеринарна медицина – 32,5%, а във фармация – 15,9%. Над 10% е делът им и в направленията туризъм, транспорт, музикално и танцово изкуство, както и теория и управление на образованието.

Чуждестранните студенти в България идват от над 120 държави, като почти 90% от тях са от Европа. Близо половината са граждани на Гърция, Великобритания и Германия. За разлика от България, средно в Европейския съюз над 50% от чуждестранните студенти идват от други континенти – основно от Азия, Африка и Южна Америка.

Има и направления, в които учат изцяло български студенти – металургия и растителна защита. В редица други делът на българските граждани надхвърля 99%, сред които животновъдство, военно дело, национална сигурност, химични технологии, материали и материалознание, както и проучване и добив на полезни изкопаеми.

По данни от Евростат за 2023 г. над 9800 български граждани учат в други страни от ЕС - най-вече Германия и Австрия. Но за последните няколко години в Евростат липсват данни за Нидерландия, която е друга предпочитана дестинация за българските студенти, пише още изданието.