Гърция твърдо срещу дивото къмпингуване, вече има арестувани

Гръцките власти започнаха мащабна кампания срещу нерегламентираното къмпингуване и предупреждават, че това лято няма да има толерантност към нарушителите. Проверките са засилени в цялата страна, а санкциите могат да достигнат до 3000 евро, като в определени случаи са предвидени и арести.

Първите задържани вече са факт. На остров Скиатос полицията е арестувала двама мъже, установени да къмпингуват незаконно на плаж. Освен нарушението служителите са констатирали и замърсяване на района с отпадъци, за което е наложена допълнителна глоба от 300 евро, предаде кореспондентът на „24 часа“.

Според гръцките медии контролът ще бъде особено строг през летния сезон, когато хиляди туристи посещават плажовете и природните забележителности на страната. Под наблюдение са не само палатките, но и караваните, кемперите и всички форми на нерегламентирано настаняване извън официално разрешените къмпинги.

Законът забранява разполагането на палатки и престоя на кемпери на плажове, в горски местности, археологически обекти, защитени територии и други обществени пространства. Нарушителите могат да бъдат санкционирани както административно, така и по наказателен ред в зависимост от конкретния случай.

Особено внимание ще бъде отделено на популярни туристически райони като Халкидики, остров Евия, Пелопонес, Йонийските острови, Спорадите и редица крайбрежни зони, където през последните години се наблюдава увеличаване на случаите на диво къмпингуване.

Новината е особено важна и за българските туристи, които традиционно прекарват лятната си почивка в Гърция с палатки, каравани и кемпери. Гръцките институции напомнят, че незнанието на закона не освобождава от отговорност и препоръчват на посетителите предварително да проверяват дали мястото, което са избрали за нощувка, е официално разрешено за къмпингуване.

С наближаването на пика на туристическия сезон полицията, общинските власти, горските служби и бреговата охрана ще продължат съвместните проверки. Свободното къмпингуване извън разрешените места вече струва скъпо, както на гръцките граждани, така и на чуждестранните туристи.