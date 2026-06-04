Кабинетът оттегли Доклада за отбраната за 2025 г. заради несъгласие

Правителството е оттеглило Доклада за отбраната и въоръжените сили за 2025 г. Това е станало по предложение на министъра на отбраната Димитър Стоянов заради несъгласие с част от политическите подходи, записани в него.

Това разкри публикуваната стенограма от заседанието на кабинета в края на май, съобщи БНР.

Оттеглянето на доклада за 25-а година е станало, защото министърът на отбраната Димитър Стоянов не подкрепя част от политическите подходи и намерения за реализиране на приоритети в отбраната.

В специалния раздел са записани 18-те области, които да са във фокуса на работата на ведомството за 26-а.

Сред тях са изпълнението на програмите за 2032 и План 2026 за армията, проектите по европейския заем СЕЙФ, завършването на Преглед на структурата на силите, търсенето на нови начини за попълване на доброволния резерв и запаса, сред които и стартиране на широк обществен дебат за въвеждане на форми на военна подготовка за определени категории български граждани.

От стенограмата в края на май не става ясно кои области ще бъдат редактирани.

Докладът за отбраната беше приет от служебния кабинет "Гюров" преди точно два месеца и предложен за приемане от парламента. Няма яснота кога преработеният документ, който е предимно с информативен характер, ще бъде предложен на депутатите.