Модни трикове, които крият коремчето

Модата често се възприема като свят на строги правила и идеални пропорции. Но истината е, че добрият стил започва с разбирането на собственото тяло. Когато се обличате така, че да подчертавате естествения си силует, дрехите престават да бъдат маска и се превръщат в инструмент за увереност. Вместо да следвате сляпо тенденциите, ключът е в баланса, пропорциите и това да акцентирате върху уникалните си черти. Експертите са единодушни, че обличането според фигурата не само подобрява външния вид, но и улеснява избора на дрехи и повишава самочувствието.

Разбиране на типовете фигури и защо това е важно

Всяко тяло е различно, но повечето хора попадат в няколко основни категории като пясъчен часовник, круша, ябълка и правоъгълник. Тези категории не са ограничения, а насоки. Когато разпознаете как са разпределени пропорциите ви, можете да избирате дрехи, които подчертават силните ви страни и създават визуален баланс.

Например някои фигури изглеждат най-добре с подчертана талия, докато при други е по-подходящо да се удължи торсът или да се балансира горната и долната част на тялото. Целта не е да „поправяте“ нещо, а да създадете хармоничен силует с помощта на прости стилистични трикове.

Стилни трикове за различните типове фигури или как да скрием корема

Всеки тип фигура има своите предимства, които могат да бъдат подчертавани с правилния избор на дрехи:

Фигура тип пясъчен часовник: Подчертана талия и балансирани бюст и ханш. Вталените дрехи, роклите тип „прегърни ме“ и коланите подчертават естествените извивки.

Фигура тип круша: По-широк ханш и по-тясна горна част. Акцентирайте върху горната част с интересни блузи и комбинирайте с поли тип А-линия за баланс.

Фигура тип ябълка: По-пълна средна част и по-стройни крака. Дрехи с висока талия и V-образни деколтета издължават силуета.

Фигура тип правоъгълник: Сходни пропорции по цялото тяло. Добавянето на обем, слоеве или колани създава извивки и дефиниция.

Тези малки промени могат значително да преобразят визията и да направят дори най-обикновените дрехи по-ефектни.

