Турската звезда EDIS с концерт у нас на 12 ноември

Една от най-големите звезди на поп сцената в Турция - EDIS, включи и България в тазгодишното си турне, което ще мине през Великобритания и Европа. Той пристига у нас по покана на Fest Team за голям концерт на 12 ноември в зала 3 на НДК. Билетите на цени, които стартират от 30 евро, влизат в продажба в мрежата на Ticket Station на 15 май, а за членовете на Fest Club - на 14 май.

Роден в Лондон и израснал в Измир, Edis Görgülü днес е добре познато име, с над един милиард гледания в You Tube, множество хитове, оглавявали класациите и престижни отличия, включително наградата за "Най-добър мъжки изпълнител" на Golden Butterfly Awards. През последните 10 години EDIS се превръща в една от най-обичаните фигури в турската и SWANA поп сцена - регион с над 500 милиона души, където името му не се нуждае от представяне. А сега му предстои да се опита да направи международен пробив.

Артистът е носител на приза "Пробив на годината" на GQ Turkey, бил е лице на корицата на Vogue Turkey и е многократен победител на най-големите музикални награди в Турция. Неговите концерти пълнят зали в цяла Турция и отдавна привличат публика от различни поколения и националности. Заради неговата топла и автентична връзка с публиката, EDIS има едни от най-верните фенове. Участията му, освен че са на високо продукционно ниво, се превръщат в място за среща на една сплотена общност.

Сингълът му "Martılar" от 2021 г. се превръща в една от най-стриймваните турски песни в Spotify за годината. А дебютният му албум "Ân" ражда номер 1 хит. Вторият му студиен албум "Bachi-Bouzouk", издаден през август 2025 г., също продължава тази линия. Поп музика с висока продукция и културна дълбочина, създадена за стадиони, но без да губи личния си характер - това е музиката на EDIS.

Албумът и съпътстващите го турнета затвърждават това, което феновете му в Турция вече знаят - че EDIS е истински професионалист и единственото, което му липсва, е международният пробив. Но и това вече е в плановете му. Преди да започне турнето си, артистът ще представи и първата си частично англоезична песен. Времето на тази европейска обиколка не е случайно, идва в момент, когато музиката на езици, различни от английския, преживява културен подем. Това турне ще го отведе през някои от най-емблематичните европейски зали - от Париж до Лондон, Хамбург, Утрехт и други.