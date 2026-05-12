Избраха фирма за чистотата в "Изгрев“, "Слатина“ и "Подуяне“

Столичната община избра изпълнител за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване в Зона 3, обхващаща районите "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне". На първо място е класирано обединението "Чиста София" ДЗЗД, което се определя за изпълнител на обществената поръчка.

"След като със собствен капацитет гарантирахме непрекъсваемостта на услугата в "Слатина", "Подуяне" и "Изгрев" в най-трудния момент, днес правим следващата ключова стъпка – избран е дългосрочен изпълнител при спазване на всички законови изисквания и с фокус върху интереса на софиянци. Продължаваме последователно към постигането дългосрочни и устойчиви решения за чистотата на града", заяви заместник-кметът по екология инж. Николай Неделков

В процедурата участваха още „ЕКО РЕСУРС-Р“ ООД и „ЕВРО ИМПЕКС“ ЕООД, класирани съответно на второ и трето място.

Изборът е направен след проведена процедура по реда на Закона за обществените поръчки, при стриктно спазване на всички изисквания и в условията на чл. 79 от ЗОП – след прекратяване на предходната процедура поради неподходящи оферти. Решението за прекратяване беше потвърдено и от Върховния административен съд, което даде възможност на Общината да продължи законосъобразно процеса при първоначално заложените условия, без тяхната съществена промяна.

Критерият за избор е икономически най-изгодна оферта, определена на база най-ниска предложена цена при запазени високи изисквания към качеството на услугата, въведени още в първоначалната процедура.

Стойността на договора ще бъде обявена след изтичане на законоустановения 10-дневен срок за обжалване и официалното му подписване. Столичната община ще продължи да информира своевременно за всички последващи действия и промени, свързани с процедурата.

Зона 3 беше една от най-засегнатите по време на кризата с отпадъците в края на 2025 г., но и тази, в която беше постигната най-бърза стабилизация чрез мобилизиране на общински капацитет. В рамките на кратък срок Столичното предприятие за третиране на отпадъци успя да осигури нормализиране на услугата, което даде възможност на Общината да подходи спокойно и отговорно към избора на дългосрочен изпълнител.

С избора на изпълнител за Зона 3 Столичната община продължава последователната си политика за: гарантиране на непрекъсваемост на услугата; стриктно спазване на закона и съдебните решения; защита на обществения интерес и ефективно разходване на публични средства; осигуряване на по-високо качество на почистването без необосновано увеличение на разходите за гражданите.

Към момента Столичната община е подписала дългосрочни договори за Зона 2 (районите Панчарево, Кремиковци и Искър), Зона 5 (районите Банкя, Нови искър и Връбница), както е и избран нов изпълнител за Зона 4 (районите Надежда, Сердика и Илинден), където процедурата бе върната за изпълнение на съдебните указания. В Зона 6 (районите Люлин, Красно село и Красна поляна) услугата се изпълнява с общински капацитет чрез сключения дългосрочен договор с дружеството “Софекострой”, като по този начин последователно се възстановява устойчивият модел на управление на чистотата в града.

Общината остава ангажирана с пълното завършване на процеса по възлагане на дългосрочни договори за всички зони в града, като прилага единен подход – прозрачност, контрол и устойчивост на решенията.