ДБ: Предлаганите мерки за цените могат да доведат до напрежение

Според депутатът Мартин Димитров предлаганите от ПБ мерки срещу инфлацията създават грешни обществени очаквания и могат да доведат до допълнително повишаване на цените.

Това каза Мартин Димитров от “Демократична България“ пред журналисти след заседание на Временната комисия по бюджет и финанси в Народното събрание.

След заседанието на Временната комисия по бюджет и финанси Димитров добави, че обществото очаква мерките да имат антиинфлационен ефект, но нищо от предложеното няма да влезе в сила в кратки срокове, тъй като предстои приемането на наредби и методики.

“Дадоха се грешни очаквания и обществото ще бъде много недоволно, когато разбере, че действащи антиинфлационни мерки няма“, каза депутатът от ДБ.

По думите му в предложенията има “скрити ценови контроли“ и “скрити ценови тавани“, които ще доведат до напрежение и допълнителни разходи за бизнеса, а това може да стане причина за ново покачване на цените.

От “Демократична България“ са предложили алтернативни мерки, насочени към цените на горивата, тъй като според формацията именно там е източникът на инфлационния натиск.

“Оттам трябваше да се тръгне, за да не се пренася инфлацията към други сектори“, каза Димитров.

Депутатът изрази опасения, че управляващите са поели в “погрешна посока“ и добави, че единствената мярка, която реално може да заработи през юни или юли, е идеята за интернет сайт, който ежедневно да публикува информация за ценовите промени при хранителните вериги.