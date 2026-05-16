Ключов командир на "Хамас" е убит при израелска операция

Израел е убил "един от последните архитекти" на кланетата от 7 октомври при въздушен удар над ивицата Газа, съобщиха от израелската армия, цитирани от The Telegraph.

Еззедин ал-Хадад, шефът на въоръженото крило на "Хамас", беше убит при атака срещу град Газа в петък, съобщиха Израелските сили за отбрана (IDF). Седем души загинаха и десетки бяха ранени при въздушния удар, според палестински здравни служители.

"IDF и ISA обявяват, че вчера, при прецизен удар в района на град Газа, терористът Еззедин ал-Хадад беше ликвидиран", заявиха израелските военни, като се позоваха на себе си и на агенцията за вътрешна сигурност Шин Бет.

Военните заявиха, че Хадад е бил "един от последните висши командири във военното крило на "Хамас", който е ръководел планирането и изпълнението на масовото убийство от 7 октомври".

Те добавиха, че Хадад е държал израелски заложници по време на войната и се е обградил с тях, за да защити живота си.

Представители на "Хамас" потвърдиха отделно убийството,

като заявиха, че Хадад е загинал при атака срещу жилищна сграда. Джамиите в северната част на Газа също обявиха "мъченичеството" на Хадад в събота. Погребението му се състоя в събота в град Газа, където скърбящите носеха тялото му, увито в знамена на Хамас и Палестина.

Бенямин Нетаняху, израелският премиер, описа Хадад като „един от архитектите“ на атаката от 7 октомври. Той обеща да продължи да преследва замесените в кланетата, като заяви:

"Рано или късно Израел ще ви намери."

Въпреки че враждуващите страни се споразумяха за примирие през октомври миналата година, в Газа се наблюдават почти ежедневни престрелки, които са отнели живота на над 850 души, според министерството на здравеопазването в Газа.

На север израелската армия продължава да нанася удари по цели на „Хизбула“ в Ливан, въпреки че Израел и Бейрут се споразумяха във Вашингтон да удължат примирието с 45 дни.

"Прекратяването на военните действия от 16 април ще бъде удължено с 45 дни, за да се даде възможност за по-нататъшен напредъкЮ, заяви в петък представител на Държавния департамент на САЩ.

Представителят посочи, че двете страни ще се срещнат през юли за преговори, целящи постигането на трайно мирно споразумение.

Делегацията на Ливан на преговорите във Вашингтон заяви, че удължаването на споразумението за прекратяване на огъня, заедно със създаването на подкрепян от САЩ механизъм за сигурност, би могло да помогне за полагането на основите на „трайна стабилност“ в региона.

Израелската армия заяви, че нейните сили са убили повече от 220 бойци на "Хизбула" в Южен Ливан през изминалата седмица.

Тя добави, че израелските войски са нанесли удари и по повече от 440 цели на "Хизбула" в района през този период.