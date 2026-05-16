Великобритания получи мрачно предупреждение от 1970 г.

Лидерството на Киър Стармър е под заплаха след катастрофалните резултати от местните избори, като неговите съюзници цитират изявлението на Харолд Уилсън от 1969 г.: "Знам какво се случва, аз продължавам". Борбата за лидерството изглежда неизбежна, като в писмото си за оставка Уес Стрийтинг призовава за широко състезание с "най-добрите възможни кандидати" от фракциите отляво и отдясно. Залогът е голям, като проучванията сочат, че крайнодясната партия "Реформа Великобритания" на Найджъл Фараж може да спечели следващите избори, ако Лейбъристите не успеят да се организират, а оттеглянето на Стармър може да проправи пътя за нов лидер като Анди Бърнъм или Анджела Рейнър, пише в анализа за Bloomberg колумнистът Роза Принс. Докато лидерството на Киър Стармър се клати след катастрофалните резултати от местните избори миналата седмица, неговите съюзници започнаха да цитират един от предшествениците му на поста британски премиер - хитрият Харолд Уилсън. Изправен пред подобни призиви да подаде оставка на фона на интриги в кабинета, Уилсън излезе на сцената на митинга за 1 май през 1969 г. и заяви:

"Знам какво става, аз продължавам."

Хубава реплика.

Един министър-председател може да прояви известна надменност, като откаже да се разсейва от тежкия задача на управлението с дребни дворцови интриги. За съжаление, поддръжниците на Стармър пропускат да споменат какво се случи след това. Малко повече от година след демонстрацията на непокорство на Уилсън, избирателите решиха, че все пак той няма да продължи много дълго. Той беше изгонен от № 10 на общите избори през 1970 г., когато Лейбъристите загубиха от консерваторите на Тед Хит. Този път, ако Лейбъристите не успеят да се организират, на следващите избори няма да надделее симпатичният еврофилски вариант на торизма на Хийт.

Проучванията сочат, че Найджъл Фараж ще влезе в Даунинг Стрийт начело на правителство, доминирано от крайнодясната му партия "Реформа Великобритания". Само поради тази причина залогът около мъчителното бавно напускане на Стармър не може да бъде по-висок. За разлика от слабата група от 1969 г., един от днешните заговорници в кабинета поне е имал смелостта да прекали. В остра оставка Уес Стрийтинг, досегашен министър на здравеопазването, заяви, че Лейбъристите не могат да повтарят грешките от миналото, като позволят на провалящ се премиер да ги поведе към следващите избори. Състезание за лидерството изглежда неизбежно, дори докато чакаме да видим дали Стрийтинг има подкрепата - и желанието - да предизвика официално предизвикателството.

Стрийтинг може да няма нужните качества за тази работа в този исторически момент, нито любовта на голямата група левоцентристки депутати от Лейбъристката партия, но не може да се упрекне призива му за широко състезание с "най-добрите възможни кандидати" от фракциите отляво и отдясно. Отварянето в четвъртък на пътя за Анди Бърнъм да се върне в парламента е от решаващо значение за това, като се има предвид популярността му в партията. Окуражаващо е, че Стармър може да спре да блокира кмета на Манчестър.

Участието на съпартийката на Бърнъм от левицата Анджела Рейнър също е от решаващо значение, било то като кандидат или като "крал/кралица-създател". Надяваме се, че други ще превърнат това в истинска битка. Който и да надделее, ще му е трудно да се представи по-зле от настоящия лидер. Най-острият укор в писмото на Стрийтинг беше насочен към лидерството на Стармър:

"Там, където ни е нужна визия, имаме вакуум. Там, където ни е нужна посока, имаме безцелно плаване."

Друга подала оставка министърка, Джес Филипс, написа:

"Желанието да не се спори означава, че рядко спорим."

Това, което липсва на Стармър като сила на удара, обаче, той компенсира с издръжливост.

Той настоява, че няма да си тръгне доброволно и ще се бори във всяка битка за лидерството. Фактът, че около 100 от собствените му депутати заявяват, че искат да се отърват от него, все още не го е разколебал. Няколко от тях са били негови министри и са видели отблизо липсата на спешност и амбиция в правителството. Депутатите от Лейбъристката партия говорят с отчаяние за пропуснатата възможност от убедителната избирателна победа през 2024 г. За разлика от консерваторите, Лейбъристите нямат историческо право да се наричат естествената партия на правителството.

Между загубата на Уилсън през 1970 г. и 2024 г. те са били на власт само 18 години. Тези моменти трябва да се използват. Обичайното правило в политиката е да излезеш на сцената с гръм и трясък през първите си няколко години, преди да настъпи летаргията. Стармър прояви мудност от първия ден. Стрийтинг може би даде старт на нещата, като извика "достатъчно" тази седмица, но вероятно би загубил пряк сблъсък със Стармър в гласуване сред членовете.

Бившият министър на здравеопазването е неприятен на мнозина от левицата заради подкрепата си за реформата на социалното осигуряване и миналите си връзки с Тони Блеър и опозорения Питър Манделсън, архитектите на центристкия проект "Нов лейбъризъм". Той е убедителен оратор, но на един кандидат от меката левица би му било по-лесно да се представи като разрив с "стармеризма" (каквото и да означава това). Пътят на Бърнъм към завръщането се отвори, след като задният депутат Джош Симънс обяви, че ще се оттегли, за да позволи на фаворита на букмейкърите да се върне. Въпреки това, спечелването на номинацията и последващите частични избори остават огромни препятствия.

Партията "Реформа" разгроми Лейбъристите в района на Симънс на местните избори. Ако Бърнъм се провали, Рейнър (наскоро оневинена по отношение на ипотечните си споразумения) и дори министърът на енергетиката Ед Милибанд може да се надяват на шанс. Един левичар не е задължително да бъде катастрофа, стига да се ангажира да назначи надежден човек за министър на финансите като утеха за раздразнените облигационни инвеститори. Настоящата министърка на финансите Рейчъл Рийвс изглежда твърде компрометирана от собствения си незабележителен мандат, за да продължи, ако Стармър бъде отстранен. Но друга фигура от дясното, като министърката на социалните грижи Пат Макфадън или дори бившата съратничка на Гордън Браун Ивет Купър, би била разумна избор за нейна заместничка.

Разходите по заемите на Обединеното кралство скочиха в петък сутринта

след новината за възможната кандидатура на Бърнъм. Наличието на министерство на финансите, благосклонно към пазарите, не подлежи на преговори. Събитията от миналата седмица показаха британската политика в лоша светлина, както илюстрират скочилите доходности на държавните облигации. Видимо обречен министър-председател, който се държи упорито, докато околните му се колебаят кога да нанесат удара, е незавидно зрелище. Основният му аргумент е, че отстраняването му ще доведе до хаос, не на последно място за британските държавни облигации.

Това е отчайващо слаб аргумент в момент, когато страната жадува за ефективно правителство - нещо, което не е невъзможно, независимо от това, което твърдят песимистите. Погледнете старта, който Марк Карни направи в Канада.

Стрийтинг и други се опитват да подтикнат Стармър да определи график за контролирано оттегляне. Това би му позволило да си върне малко достойнство и да освободи Лейбъристката партия да организира плавен преход. Състезанието не трябва да се състои, докато Бърнъм не влезе в парламента и не започне истински дебат. Едва тогава Лейбъристите ще могат да определят най-подходящия човек, който да се изправи срещу Фарадж.