IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Любимият котарак от Мусала, Мъри, е болен и има нужда от средства за лечение

Той е получил бъбречна криза

24.02.2026 | 13:22 ч. 3
Любимият котарак от Мусала, Мъри, е болен и има нужда от средства за лечение

Коратакът Мъри, любимец на всеки, изкачил връх Мусала, е получил бъбречна криза, съобщават от най-високата метеорологична станция. В момента животното е на лечение във ветеринарна клиника, където специалисти се грижат за него. Лечението не е безплатно и в планинарските групи в социалните мрежи вече се разпространява информация за това, как можем да помогнем, предаде Нова тв.

Седемгодишният котарак Мъри е спътник в работата на метеорологичните наблюдатели в планинската станция към Националния институт по метеорология и хидрология. Животното е прибрано от улицата и е донесено от туристи на върха, когато от станцията публично обявяват, че искат да имат котка. По това време в старата каменна постройка се завъдили мишки, които дори прекъснали интернет кабелите на метеоролозите. Мъри решил проблема с мишките. И към днешна дата посреща и изпраща многобройните туристи, изкачили надморска височина 2925 метра и достигнали най-високия връх на Балканския полуостров. Често можем да го видим да се излежава около станцията или на самия камък, маркиращ връх Мусала.

Ако искате да помогнете на Мъри, можете да го направите като дарите средства за лечението му.

БАНКОВА СМЕТКА:
Ветеринарна лаборатория “Викрито",
BG73FINV91501015957315,
основание: дарения за коте Мъри

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Мъри Мусала помощ котарак
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem