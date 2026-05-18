С котидж или с извара: Рецепти за здравословни ястия

Изварата и котидж сиренето са отлични, високопротеинови млечни продукти, подходящи за здравословно хранене, като основната разлика е в текстурата и вкуса: котидж сиренето е на зрънца, смесени със сметана (по-мек вкус), докато изварата е по-суха и ронлива. И двата продукта са нискокалорични и богати на казеин.

Независимо дали сте в настроение за сладка или солена хапка, изварата служи като вкусна и питателна основа в тези рецепти за здравословни закуски. Като безкрайно универсална и питателна съставка, тези рецепти смесват, разбиват и гарнират изварата/котидж с пресни плодове и зеленчуци за вкусно леко ястие, което ще искате да приготвяте отново и отново.

А ето и няколко лесни рецепти за вкусни ястия с котидж сирене или извара:

1. Буркан с чушки, нахут и семена

Този буркан за закуска с извара/котидж е високопротеинова закуска, която наслоява кремообразна извара с хрупкави чушки и хрупкав нахут. Изварата осигурява протеини и калций, докато нахутът добавя допълнителни растителни протеини и фибри, за да ви държи сити до следващото хранене. Поръска подправка за гевреци/различни семена и мак ще донесе още по-смел вкус към всяка ваша хапка.

2. Чушки, пълнени с извара

Разрежете чушката на две, почистете я от семките и я напълнете с извара – отлична лека закуска или предястие, което е хранително и засищащо. Кремообразният котидж може да бъде овкусен с пармезан и малко лимонов сок, което ще придаде пикантен, остър вкус. Сладката хрупкавост на чушките се съчетава перфектно с пикантния пълнеж. Независимо дали приготвяте бърз обяд или сте домакин на приятели, тази комбинация е семпла, свежа и пълна с вкус.

