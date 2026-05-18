Си в очакване да посрещне и Владимир Путин

Си Дзинпин и Владимир Путин си размениха "поздравителни писма“ в неделя преди посещението на руския президент в Пекин тази седмица, четири дни след като Доналд Тръмп напусна Китай след среща на върха с висок залог.

Си, китайският лидер, заяви, че двустранното сътрудничество между Русия и Китай "непрекъснато се задълбочава и укрепва“, като тази година се навършват 30 години от стратегическото партньорство на двете страни, според китайските държавни медии.

Посещението на Путин в Пекин е насрочено за вторник и сряда, съобщава The Guardian.

Статия, публикувана в държавния медиен таблоид Global Times в понеделник, казва, че посещенията на президентите на САЩ и Русия показват, че Пекин "бързо се очертава като точка на световната дипломация“.

"Плътно последователните посещения предизвикаха широко внимание, като анализаторите отбелязват, че е изключително рядко в ерата след Студената война една страна да бъде домакин на лидерите на САЩ и Русия един след друг в рамките на една седмица“, пише Global Times.

Западът трябва да се безпокои

Задълбочените отношения на Китай с Русия са причина за безпокойство на Запада, особено след като Москва започна пълномащабно нахлуване в Украйна през 2022 г. Икономическата и дипломатическа подкрепа на Китай за Русия оттогава е спомогнала за поддържането на конфликта, според западни дипломати и анализатори.

Двамата лидери са се срещали повече от 40 пъти, което далеч надхвърля срещите на Си Дзинпин със западните лидери.

Двустранната търговия между Китай и Русия се е увеличила до рекордни нива от 2022 г. насам, като Китай закупува повече от една четвърт от руския износ. Големите покупки на руски суров петрол от Китай са осигурили на Москва стотици милиарди долари приходи за войната в Украйна.

Пекин е закупил над 367 милиарда долара руски изкопаеми горива от началото на пълномащабната инвазия, според данни, събрани от Центъра за изследвания на енергетиката и чистия въздух.

Покупките подкрепиха енергийната сигурност на Китай, която стана особено важна, след като кризата в Близкия изток спря доставките на петрол през Ормузкия проток.

Нито войната в Украйна, нито китайско-руските отношения изглежда не заеха важно място в разговорите на Тръмп със Си миналата седмица. В китайското изявление за основната двустранна среща се спомена накратко "кризата в Украйна“, докато в изявлението на САЩ изобщо не се споменаваше.

Вместо това, разговорите между САЩ и Китай изглежда се фокусираха върху търговията, Тайван и войната в Близкия изток, като Тръмп заяви, че Китай е съгласен с него относно важността на повторното отваряне на Ормузкия проток.

Си също така оказа натиск върху Тръмп относно Тайван, предупреждавайки го за потенциала за конфликт, ако въпросът не бъде решен правилно. Тръмп напусна Пекин, заявявайки, че не е решил дали да одобри многомилиардна сделка за американски оръжия за Тайван. Спирането на продажбата би било голяма победа за Пекин, който се стреми да поеме контрол над самоуправляващия се остров, нещо, на което мнозинството тайванци се противопоставят.